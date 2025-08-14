Как сохранить молодость кожи после 35 лет: советы косметолога

Кожа остро воспринимает изменения температуры, грязный воздух и воду, неправильно подобранные косметические средства. Из-за этого становится больше морщин, пигментных пятен, кожа теряет тонус, становится тусклой.

Необходимо учесть и гормональные сбои, происходящие у женщины в этом возрасте. Уровень эстрогенов снижается, а вместе в ним уменьшается эластичность кожи, появляются сухость и акне.

В чем нуждается кожа после 35

В таком возрасте только комплексная забота может обеспечить заметный результат. Но помимо ухода и регулярных посещений косметолога необходимо регулировать свой образ жизни. Невнимание к собственному организму приводит к необратимым последствиям:

от ежедневного стресса формируются глубокие морщины в межбровье и на лбу;

от загара и отсутствия SPF-защиты появляется бугристый рельеф и пигментация кожи;

вредные привычки, отсутствие физической активности делают вашу кожу тусклой, а цвет лица - землистым.

Поэтому прежде, чем переходить к уходу, важно проинспектировать свой образ жизни и его влияние на организм в целом. Без заботы о своем здоровье ни при каких условиях в таком возрасте не получить здоровую, сияющую кожу.

Домашний уход

Уход за лицом 35+ должен состоять из нескольких этапов, которые способствуют поддержанию молодости кожи.

Правильное очищение

Для удаления загрязнений и макияжа подойдут мягкие средства, без агрессивных компонентов. Лучше, если они будут содержать увлажняющие и питательные элементы. Обладательницам жирной кожи надо использовать гели, сухой – кремы. Очищать кожу надо в начале дня - чтобы убрать остатки ночных средств, а в конце – макияж.

Тонизирование

После очищения приходит очередь тоника, который призван восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. В его составе должны быть гиалуроновая кислота, выжимки из растений и пантенол. Такие средства успокоят кожу, уберут воспаления. Увлажнение

Это самый важный момент для сохранения молодости кожи, потому что после 30 она перестает удерживать влагу. Гиалуроновая кислота, масла, витамины и экстракты растений, которые должны содержаться в креме, будут сохранять влагу, питать кожу, избавлять ее от свободных радикалов.

Защита

Солнце - в числе главных причин старения кожи. С годами она становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому без SPF-защиты никак не обойтись.

Профессиональный уход

В 35+ визиты к косметологу должны стать постоянной рутиной. Для этого возраста будут актуальны следующие процедуры:

Биоревитализация. Ее применение вызывает активный рост фибробластов, которые помогают коже вырабатывать коллаген и эластин.

Карбокситерапия насыщает кожу углекислым газом, что, в свою очередь, является стимулятором естественных процессов, формирующих кожный покров.

Пилинги помогают решить несколько вопросов: выравнивают кожу, купируют воспаления, убирают мелкие шрамы и рубцы, делают менее заметными пигментные пятна.

Лазерные процедуры убирают мелкие заломы, подтягивают овал лица, избавляют от родинок и пигментных пятен.

Выбор косметических средств

В идеале домашний уход после 35 - это десяток разных средств, которые нужно применять определенное количество раз в день, с определенной очередностью и сочетаемостью. Хлопот много, но вы оцените результат.

Забота о коже должна содержать: