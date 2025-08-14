Как сохранить молодость кожи после 35 лет: советы косметолога
Врач косметолог-нутрициолог Дарья Тесленко в беседе с сайтом «Страсти» назвала возраст 35 лет пределом природной молодости, после которого все физиологические процессы организма неизменно идут на убыль. Как пояснила специалист, обычных увлажняющих кремов для ухода в этом возрасте уже недостаточно.
Какие изменения происходят с кожей
«Кожный покров, пожалуй, единственный наш орган, на котором так заметны все возрастные изменения. Нам сложно судить о количестве прожитых лет, когда мы говорим о сердце, сосудах или легких, но вот рассмотреть морщинки на лице в мельчайших подробностях – просто. В 35 возраст сказывается на всём организме, просто внутренние изменения не настолько наглядны. В 35+ меняется состав кожи. Коллагена и эластина вырабатывается уже в разы меньше. Происходит это из-за старения организма и влияния внешних причин - ультрафиолета, постоянного стресса, недосыпания, неправильного питания»
Дарья Тесленко
Врач косметолог-нутрициолог
Кожа остро воспринимает изменения температуры, грязный воздух и воду, неправильно подобранные косметические средства. Из-за этого становится больше морщин, пигментных пятен, кожа теряет тонус, становится тусклой.
Необходимо учесть и гормональные сбои, происходящие у женщины в этом возрасте. Уровень эстрогенов снижается, а вместе в ним уменьшается эластичность кожи, появляются сухость и акне.
В чем нуждается кожа после 35
В таком возрасте только комплексная забота может обеспечить заметный результат. Но помимо ухода и регулярных посещений косметолога необходимо регулировать свой образ жизни. Невнимание к собственному организму приводит к необратимым последствиям:
- от ежедневного стресса формируются глубокие морщины в межбровье и на лбу;
- от загара и отсутствия SPF-защиты появляется бугристый рельеф и пигментация кожи;
- вредные привычки, отсутствие физической активности делают вашу кожу тусклой, а цвет лица - землистым.
Поэтому прежде, чем переходить к уходу, важно проинспектировать свой образ жизни и его влияние на организм в целом. Без заботы о своем здоровье ни при каких условиях в таком возрасте не получить здоровую, сияющую кожу.
Домашний уход
Уход за лицом 35+ должен состоять из нескольких этапов, которые способствуют поддержанию молодости кожи.
Правильное очищение
Для удаления загрязнений и макияжа подойдут мягкие средства, без агрессивных компонентов. Лучше, если они будут содержать увлажняющие и питательные элементы. Обладательницам жирной кожи надо использовать гели, сухой – кремы. Очищать кожу надо в начале дня - чтобы убрать остатки ночных средств, а в конце – макияж.
Тонизирование
После очищения приходит очередь тоника, который призван восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. В его составе должны быть гиалуроновая кислота, выжимки из растений и пантенол. Такие средства успокоят кожу, уберут воспаления. Увлажнение
Это самый важный момент для сохранения молодости кожи, потому что после 30 она перестает удерживать влагу. Гиалуроновая кислота, масла, витамины и экстракты растений, которые должны содержаться в креме, будут сохранять влагу, питать кожу, избавлять ее от свободных радикалов.
Защита
Солнце - в числе главных причин старения кожи. С годами она становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому без SPF-защиты никак не обойтись.
Профессиональный уход
В 35+ визиты к косметологу должны стать постоянной рутиной. Для этого возраста будут актуальны следующие процедуры:
- Биоревитализация. Ее применение вызывает активный рост фибробластов, которые помогают коже вырабатывать коллаген и эластин.
- Карбокситерапия насыщает кожу углекислым газом, что, в свою очередь, является стимулятором естественных процессов, формирующих кожный покров.
- Пилинги помогают решить несколько вопросов: выравнивают кожу, купируют воспаления, убирают мелкие шрамы и рубцы, делают менее заметными пигментные пятна.
- Лазерные процедуры убирают мелкие заломы, подтягивают овал лица, избавляют от родинок и пигментных пятен.
Выбор косметических средств
В идеале домашний уход после 35 - это десяток разных средств, которые нужно применять определенное количество раз в день, с определенной очередностью и сочетаемостью. Хлопот много, но вы оцените результат.
Забота о коже должна содержать:
- кислоты. Это все те же пилинги или ночные кремы. С их помощью ускоряется обновление кожи;
- ретинол. Это главный антивозрастной компонент. Его обычно наносят на ночь и только с SPF-защитой на следующий день;
- кремы, которые используют вокруг глаз или для зоны декольте. Идеально, если они будут содержать пептиды-миорелаксанты;
- листовые маски. Они хороши в любом исполнении, но в 35 лучше использовать фольгированные или гидрогелевые.
«Кожа 35+ требует комплексного ухода. Ежедневная домашняя забота, косметологические процедуры и здоровый образ жизни могут гарантировать вам здоровую, свежую кожу на много лет вперёд»
