ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 15 декабря 2023
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Как сделать новогодний стол менее вредным: советы нутрициолога

Нутрициолог Тиханычева рассказала, как сделать новогодний стол менее вредным.

Как сделать новогодний стол менее вредным: советы нутрициолога

© Freepik

Новогодний стол, как правило, – это классическое меню: салат оливье, селедка под шубой, канапе или бутерброды с икрой, фаршированные яйца, мясные рулеты, заливное, а сверху десерты: торты, пирожные, пряники и брызги шампанского. В результате – лишние килограммы, тяжесть в желудке, отеки и головная боль. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе Жанна Тиханычева дала четыре простых совета, которые помогут сделать праздничное застолье менее вредным.

Прежде всего, не смешивайте много разных ингредиентов в одном блюде: мясо или птица, бобовые, крахмалистые овощи, майонез. Вместо этого запеките кусочки мяса или рыбы с пряными травами и корнеплодами, приготовьте салаты на основе овощей и зелени из двух-трех ингредиентов и заправьте оливковым маслом при подаче.

Если вы решили в новогодний вечер есть рыбу или морепродукты, то не добавляйте в свой рацион мясо, птицу и бобовые. А если вам захотелось мясо, то съешьте его с травами, зеленью и овощами. Так вам не будет мучительно тяжело на следующий день.

«Кроме того, не стоит налегать на угощения в новогоднюю ночь. Организуйте праздничный стол в привычное для ужина время 19:00-20:00 часов. А в полночь пригубите символически бокал шампанского. Оставьте место приятным беседам и вручению подарков, а не перевариванию пищи».

Жанна Тиханычева

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе

Новогодние блюда, как правило, заправляются майонезом. Будь это оливье, селедка под шубой, мясо по-французски, салат с курицей и грибами и другие. Если вы хотите приготовить эти блюда, то позаботьтесь о качестве майонеза, например, приготовьте его дома из качественных ингредиентов. Также приготовьте овощные салаты и заправьте их оливковым маслом, легкие салаты отлично сочетаются с рыбными или мясными блюдами.

Приведем пару рецептов для того, чтобы ваш новогодний стол не был слишком вредным.

Рецепт домашнего майонеза:

Ингредиенты: - 2 желтка;

  • 1 зубчик чеснока или щепотка сушеного;
  • 1 ч.л. горчицы;
  • 200 мл. охлаженного масла виноградной косточки;
  • 2 ч.л. лимонного сока;
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  • Пробейте в блендере на средней скорости желтки, чеснок, горчицу, лимонный сок и соль до однородной консистенции.
  • Тонкой струйкой влейте охлажденное масло виноградной косточки и снова пробейте до консистенции майонеза. Храните в холодильнике не более 3 суток.

Майонез из авокадо

Ингридиенты:

  • 1 авокадо;
  • 1/2 зубчика чеснока;
  • 30-40 мл растительного молока (кокосовое, миндальное);
  • 20 г горчицы;
  • 5 мл яблочного уксуса;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  • Выложите все ингредиенты в блендер и пробейте до однородной консистенции.
  • Переложите в стеклянную банку с крышкой и храните в холодильнике не более трех суток.

Кроме того, желательно определиться заранее с напитками. Не стоит готовить сладкие морсы или компоты, закупать коробками газировку. Оставьте место для чистой питьевой или минеральной воды. Можете приготовить безалкогольный глинтвейн на основе специй и сухофруктов, заранее поставить сурицу (медовый напиток, -прим. «Страсти»), закупить комбучу (чайный гриб, - прим. «Страсти»).

«Для того, чтобы сделать новогодний стол более здоровым, важно приготовить блюда с ограниченным количеством ингредиентов, избегая переедания и переохлаждения. Кроме того, используйте качественные продукты. Эти простые шаги помогут сохранить здоровье и насладиться праздничным ужином без вреда для организма».

Жанна Тиханычева

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе

Источник фото:Freepik
Автор:Анна Воробьева
Теги:
нутрициология
новый год
еда
здоровье
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