Как сделать новогодний стол менее вредным: советы нутрициолога

Новогодний стол, как правило, – это классическое меню: салат оливье, селедка под шубой, канапе или бутерброды с икрой, фаршированные яйца, мясные рулеты, заливное, а сверху десерты: торты, пирожные, пряники и брызги шампанского. В результате – лишние килограммы, тяжесть в желудке, отеки и головная боль. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе Жанна Тиханычева дала четыре простых совета, которые помогут сделать праздничное застолье менее вредным.

Прежде всего, не смешивайте много разных ингредиентов в одном блюде: мясо или птица, бобовые, крахмалистые овощи, майонез. Вместо этого запеките кусочки мяса или рыбы с пряными травами и корнеплодами, приготовьте салаты на основе овощей и зелени из двух-трех ингредиентов и заправьте оливковым маслом при подаче.

Если вы решили в новогодний вечер есть рыбу или морепродукты, то не добавляйте в свой рацион мясо, птицу и бобовые. А если вам захотелось мясо, то съешьте его с травами, зеленью и овощами. Так вам не будет мучительно тяжело на следующий день.