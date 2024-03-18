Как сделать красивые губы без уколов и пластики

Красивые, пухлые губы, которые обращают на себя внимание своими гармоничными объемами, давно стали мечтой каждой девушки. Но что, если природа не наградила такими? Получается, есть только два выхода — инъекционная косметология и пластическая хирургия? Однако не у все есть средства на такие, достаточно дорогие методы. Впрочем, как выяснилось, есть и другие способы получить губы мечты. О них в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

Девушки и женщины, которые избегают уколов, знают, что есть специальные блески-пламеры, в составе которых можно найти ментол, корицу, имбирь и другие компоненты, например, капсаицин, то есть то самое вещество, что отвечает за жгучесть перца. Эти ингредиенты воздействуют на кровообращение, усиливая его. Кровь, приливая к губам, и делает их соблазнительнее и пухлее.

Однако у таких блесков есть один существенный минус: они не держат желанный объем долгое время. От силы их хватает на пару часов.

Помпа и вакуумный массажер — тоже средства не долгоиграющие. В таком случае говорят о губах «выходного дня». К тому же их рекомендуется использовать с осторожностью тем девушкам, чья кожа склонна к образованию сосудистых звездочек и вообще быстро краснеет из-за близкого расположения кровеносных сосудов к поверхности кожи. Как правило, такие средства хороши для быстрого селфи. Сфотографировалась — и губы «сдулись».

Фейсбилдинг обещает множество интересных вещей, в том числе и слегка подкачать мышцы вокруг губ, из-за чего объемы и увеличатся. Однако далеко не всем людям показана гимнастика для лица. Она может дать обратный эффект — наградить гипертонусом мышц там, где их надо бы расслабить. Массаж, особенно с применением легкого и мягкого пилинга, процедура приятная и полезная, но намного губы не увеличит. Да и результат быстро сойдет на нет.