Как сделать кисти рук моложе, чтобы они не выдавали возраст

Косметология и пластическая хирургия каждый год совершенствуются, так что по морщинам на лице, шее и декольте уже сложно определить настоящий возраст. Однако все, и дамы, и джентльмены, забывают о части тела, которая может предательски выдать количество прожитых лет. И это не талия, не бедра и даже не коленки, а руки. Косметолог Наталья Михайлова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что делать, когда кисти теряют юношескую пухлость и округлость, кожа становится тонкой и очень сухой, а дорожки синих вен и узлы суставов становятся все заметнее и заметнее.

На самом деле эта часть тела у женщин уязвима не только перед возрастом, но еще и перед домашними делами. Подкожно-жировой клетчатки в кистях не так уж и много, потому, чем старше представительница прекрасного пола, тем виднее все эти изменения. Вода, солнце, моющие химические вещества – вот главные враги молодости рук. Так что стоит позаботиться о наличии перчаток для уборки, средств защиты от солнечных лучей для пляжного релакса и домашнем уходе.

Кремы для рук выбирайте, понимая проблемы кожи. Но чаще всего в эти средства должны входить компоненты, которые восстанавливают липидный баланс, смягчают, увлажняют и питают. Стоит добавить к этой простой процедуре также скрабирование и маски для рук раз в неделю.

Но, разумеется, если возрастные процессы, которые идут рука об руку с изменением гормонального фона, уже запущены, то одним только домашним уходом и заботой о руках вы не обойдетесь. Но не волнуйтесь, до пластики дело может и не дойти, порой бывает достаточно некоторых косметологических процедур.