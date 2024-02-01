Как сделать кисти рук моложе, чтобы они не выдавали возраст
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Косметология и пластическая хирургия каждый год совершенствуются, так что по морщинам на лице, шее и декольте уже сложно определить настоящий возраст. Однако все, и дамы, и джентльмены, забывают о части тела, которая может предательски выдать количество прожитых лет. И это не талия, не бедра и даже не коленки, а руки. Косметолог Наталья Михайлова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что делать, когда кисти теряют юношескую пухлость и округлость, кожа становится тонкой и очень сухой, а дорожки синих вен и узлы суставов становятся все заметнее и заметнее.
На самом деле эта часть тела у женщин уязвима не только перед возрастом, но еще и перед домашними делами. Подкожно-жировой клетчатки в кистях не так уж и много, потому, чем старше представительница прекрасного пола, тем виднее все эти изменения. Вода, солнце, моющие химические вещества – вот главные враги молодости рук. Так что стоит позаботиться о наличии перчаток для уборки, средств защиты от солнечных лучей для пляжного релакса и домашнем уходе.
Кремы для рук выбирайте, понимая проблемы кожи. Но чаще всего в эти средства должны входить компоненты, которые восстанавливают липидный баланс, смягчают, увлажняют и питают. Стоит добавить к этой простой процедуре также скрабирование и маски для рук раз в неделю.
Но, разумеется, если возрастные процессы, которые идут рука об руку с изменением гормонального фона, уже запущены, то одним только домашним уходом и заботой о руках вы не обойдетесь. Но не волнуйтесь, до пластики дело может и не дойти, порой бывает достаточно некоторых косметологических процедур.
«Женщины любят биоревитализацию – процедуру, которая наполняет кожу гиалуроновой кислотой, что дарит упругость и увлажнение. Обычно этот метод применяется для омоложения лица и шеи, но никто не запрещает провести его в зоне кистей. Гиалуроновая кислота помогает синтезировать такие важные элементы, как: коллаген и эластин. Она же запускает восстановительные процессы и борется с пигментацией. Плюс биоревитализации для рук: эффект от процедуры виден практически сразу. То есть моментально долой несколько лет».
Наталья Михайлова
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог
Коже кистей можно помочь и собственной кровью, выбрав плазмолифтинг. Вам достаточно сдать небольшое количество крови, из которого специалист выделит плазму, богатую тромбоцитами. А далее ее доставят с помощью инъекций в кожу вместе все с той же гиалуроновой кислотой.
Этот способ отлично борется с возрастными изменениями, в частности с сухостью кожи. Кстати, такая процедура позволит на время защитить ваши нежные пальцы от внешних раздражителей, например воды с моющими средствами. Руки перестают быть чересчур чувствительными к внешним факторам. Главное достоинство этого метода – отсутствие аллергии на компоненты. Ну, разве что кожа чуть-чуть покраснеет от инъекций, но все это быстро пройдет через несколько часов.
Если вы не большая любительница уколов, а иглы внушают некоторый страх, то есть совершенно безболезненная процедура фотоомоложения, в ходе которой применяются потоки интенсивного импульсного света. Сокращенно способ называют IPL. Для возвращения красоты рукам применяется также и широкополосный свет, то есть BBL. Что именно выбрать для пациента, определяет уже косметолог, исходя из имеющихся данных и проблем кожи.
В общем, не стоит переживать из-за того, что руки постепенно утрачивают молодые черты. Всегда есть способы, чтобы сделать их кожу более упругой и увлажненной.