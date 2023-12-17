Как разнообразить сексуальную жизнь, чтобы она заиграла новыми красками: совет специалиста
Сексолог Мурзагалиева дала совет, как разнообразить сексуальную жизнь.
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Разнообразие в сексуальной жизни играет немалую роль в построении счастливых и здоровых отношений между партнерами, а скука может стать причиной серьезных разногласий. Психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Алина Мурзагалиева дала несколько советов парам, которые уже давно вместе и хотят попробовать что-то новое в постели.
Девайсы
В первую очередь специалист советует попробовать различные устройства. Вибраторы могут доставить удовольствие как женщине, так и мужчине.
«Есть специальные парные игрушки, с помощью которых можно заниматься вагинальным сексом. Во время использования она будет стимулировать клитор и точку G женщине, а мужчине добавит ощущений узости и дополнительную стимуляцию головки, что привет к наиболее ярким оргазмам у обоих партнёров. Но есть еще один секрет! Такие девайсы чаще всего имеют пульт управления и приложение для дистанционного использования. Таким образом, вы смело можете управлять своим любимым человеком в кино, ресторане или из другого города».
Алина Мурзагалиева
Психолог-сексолог
Игрушки бывают как мужские (эрекционные кольца — прим. «Страсти»), так и женские (внутренние девайсы или прикрепляющиеся на белье).
Ролевые игры
Не забывайте о ролевых играх, которые позволят реализовать самые интересные сценарии. Психолог советует прописать их заранее, чтобы в процессе не засмеяться и не сорвать возбуждение. Вспомните все ваши самые сокровенные мечты.
«Подготовьте план, реквизит, одежду, отрепетируйте и входите в игру! В первый раз, возможно, вы будете чувствовать себя скованно и стеснительно, но стоит распробовать вкус ролевых игр, и уже невозможно будет остановиться, — говорит Алина Мурзагалиева. — Это поможет укрепить ваши отношения».
Алина Мурзагалиева
Психолог-сексолог
Новые места
Попробуйте провести выходной вне дома. Психолог отмечает, что свидание с партнером в новой обстановке поможет расслабиться и укрепит ваши чувства.
Вспомните, возможно, вы давно мечтали съездить в загородный дом, выпить какао у камина и погулять в зимнем лесу, а после принять ванну с пеной, сделать друг другу массаж и заняться невероятно классным сексом.
Эротический массаж
Также можно устроить партнеру сюрприз в виде эротического массажа. Завяжите ему глаза, зажгите свечи с афродизиаком и используйте горячие масла.
«Подобная прелюдия очень расслабляет и сильно возбуждает, а также… удивляет. Попробуйте не разговаривать, а действовать только на ощущениях, прислушиваясь к дыханию. Доверьтесь своему партнёру, и получите максимальное наслаждение! Подобный сюрприз не оставит равнодушным вашего партнера».
Алина Мурзагалиева
Психолог-сексолог
Начинать лучше с чего-то безобидного, не шокировать партнера сразу огромными девайсами или вылазкой в БДСМ-отель, или же предварительно обговаривать с партнером пределы допустимого. В любой затее главное — искреннее желание обоих и готовность пробовать новое вместе с второй половинкой.