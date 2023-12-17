Как разнообразить сексуальную жизнь, чтобы она заиграла новыми красками: совет специалиста

Разнообразие в сексуальной жизни играет немалую роль в построении счастливых и здоровых отношений между партнерами, а скука может стать причиной серьезных разногласий. Психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Алина Мурзагалиева дала несколько советов парам, которые уже давно вместе и хотят попробовать что-то новое в постели.

Девайсы

В первую очередь специалист советует попробовать различные устройства. Вибраторы могут доставить удовольствие как женщине, так и мужчине.