Как распознать абьюзера? 10 признаков

На начальной стадии влюбленности сложно понять, что за человек перед вами, поскольку есть увлеченность, заинтересованность, и каждый стремится проявить свои лучшие стороны. И если с физическим насилием все понятно, то эмоциональное проявляется завуалированно. И понять, что это именно оно, довольно сложно. По каким признакам в поведении можно понять, что вы столкнулись с абьюзером, сайту «Страсти» рассказала Вероника Ким – энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций.

Кто такой абьюзер?

Не все люди стремятся в отношения, чтобы обрести любовь, принятие, заботу. Некоторым необходим полный контроль над партнером. Таких называют абьюзерами. Они добиваются своей цели любыми способами – запугиваниями, манипуляциями, унижениями, угрозами, преследованиями, и даже физическим насилием. Последствия для партнера могут быть очень серьезными – вплоть до депрессивных состояний, тревожных расстройств и нарушений здоровья.