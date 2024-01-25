Отказаться от углеводов и похудеть: как работает диета с большим количеством жиров

Углеводы — это источник энергии для организма человека, но они не всегда несут пользу. В связи с этим появились специальные диеты, при которых их исключают или ограничивают. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Черная в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала про основные принципы низкоуглеводной диеты, кому она подходит, а в каких случаях строго противопоказана.

LCHF (Low carb high fat) -диету разработала диетолог Андреас Энфельдт в начале 2000-х годов, чем сделала переворот в мире правильного питания. Долгое время существовало мнение, что люди набирают вес именно из-за употребления большого количества жиров. Согласно же новым взглядам, ожирение связано с избытком в рационе углеводов. Эту особенность и учитывает диета LCHF — она является низкоуглеводной, а основу меню составляют жиры.

То есть углеводы при таком рационе отсутствуют или находятся в минимальном количестве. Особенное внимание уделяют отказу от пустых углеводов, поскольку они не несут нутритивной ценности.

В ежедневном меню диеты нет таких привычных продуктов, как хлеб, макароны или крупы, зато много полезных овощей и мяса. В частности, безуглеводная диета хороша для женщин, потому что поступление в организм разного вида белка, субпродуктов и особенно жиров положительно влияет на женский цикл, гормональный фон и восполняет дефициты железа.

На чем основана низкоуглеводная диета?

Процесс переваривания пищи начинается с расщепления углеводов. Они усваиваются быстрее всего и дают ощущение сытости практически моментально. При этом часть глюкозы в печени запасается в гликоген, а при избыточном поступлении – превращается в жир.

При LCHF-диете в рационе очень мало углеводов, поэтому в организме начинается активный метаболизм жиров, и вместо гликогена печень начинает синтезировать кетоновые тела. В отличие от глюкозы, они способны поддерживать энергию долгое время.

При этом уровни глюкозы и инсулина в крови снижаются, усиливается обмен веществ, и человек худеет.

Принцип диеты