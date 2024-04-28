Как работает наркоз в стоматологии и на что надо обратить внимание при выборе клиники

Однако главным фактором при применении общей анестезии являются стрессовое состояние и сильная боязнь стоматологических процедур. Это вполне можно понять, ведь не каждый человек способен справиться с негативными эмоциями и легко перенести боль.

Особенности лечения детей под наркозом

Откуда берется страх перед лечением зубов? Самая распространенная причина возникновения фобии — неудачный опыт в прошлом, который обязательно нужно учитывать. Поэтому очень важно, чтобы ребенок не испытывал стресса и боли, когда он впервые попадает в стоматологическое кресло.

Напрасно некоторые родители легкомысленно относятся к молочным зубам, не считая нужным искать хорошую клинику для малыша. В итоге у человека на всю жизнь формируется панический страх перед стоматологами: он постоянно откладывает решение проблем полости рта и рискует своим здоровьем.

Если на приеме ребенок капризничает, а врач утверждает, что его необходимо лечить под общим наркозом, не стоит сразу соглашаться на это. Попробуйте обратиться к другому специалисту, который сможет найти правильный подход к маленькому пациенту, и все закончится прекрасно.

Что делать, если уговорить и успокоить малыша не получается? В этом случае следует найти медицинскую организацию с лицензией на лечение детей под наркозом. В такой клинике должна работать целая команда профессионалов, в которой есть детский стоматолог, анестезиолог, реаниматолог и медсестра с хорошим опытом в этой сфере.

Седация: плюсы и минусы

Взрослым пациентам, которые испытывают боязнь стоматологических процедур, предлагается другой вид воздействия — седация. Это метод, который используется для управления стрессом и дискомфортом во время проведения необходимых манипуляций.