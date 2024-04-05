Как предотвратить появление морщин: отвечает врач

Морщины — это нормальные сопутствующие признаки старения. Кожа становится тоньше, суше, процессы обновления и восстановления замедляются. Гормональные изменения у женщин в большей, чем у мужчин, степени способствуют развитию морщин. Однако на их количество и выраженность также влияют факторы образа жизни. Об этом изданию «Страсти» рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева.

Врач отметила, что способствует развитию морщин пребывание на солнце, курение, злоупотребление алкоголем и кофе. Не последнюю роль играет и мимика женщины.

«Воздействие ультрафиолетовых лучей солнца является причиной 90% преждевременного старения кожи. Чтобы снизить это влияние, следует использовать специальные солнцезащитные косметические средства», — объяснила эксперт.

У приверженцев вредных привычек, как правило, кожа часто выглядит значительно старше, чем у людей того же возраста, которые ведут здоровый образ жизни. Отказ от пагубных пристрастий приведет к улучшению состояния кожного покрова, говорит врач.

Как пояснила Екатерина Терентьева, нарушение ритма сна и отдыха, хронический стресс, гормональный дисбаланс тоже негативно сказываются на внешнем виде и могут приводить к появлению ранних морщин. Нормализация этих процессов благоприятно отразится не только на состоянии кожи, но и на здоровье в целом.