Как правильно выбрать носки и почему важно учитывать возраст

Носки — это не просто часть нашего гардероба. Как показывает практика, их выбор напрямую влияет на здоровье стоп и всей опорно-двигательной системы. Подолог Екатерина Солодова рассказала сайту «Страсти», почему каждому из нас важно уделять внимание этому на первый взгляд простому аксессуару и какие критерии учитывать при покупке.

Правильно выбранные носки — это носки, которые обеспечивают комфорт и безопасность для стоп человека.

«Каждый этап жизни требует своего подхода к выбору носков, и в каждом возрасте это важно для поддержания здоровья», — подчеркивает эксперт.

Зачем вообще задумываться о носках?

Когда ребенок рождается, первые аксессуары, которые надеваются на его стопы, — это пинетки, носочки или ползунки. Если неправильно подобрать чулочно-носочные изделия для младенца, это может привести к формированию неправильных точек опоры. Дискомфорт заставляет ребенка поджимать пальцы или ставить стопу неестественным образом. В результате могут развиваться нежелательные изменения в формировании опорно-двигательного аппарата.

Эти принципы актуальны и для других возрастов. В детском саду, школе, в период юношества и даже в зрелом возрасте неправильно подобранные носки могут вызывать проблемы:

• нарушение лимфо- и кровообращения;

• появление мозолей, натираний и воспалений;

• врастание ногтей;

• повышенная влажность стоп;

• неприятный запах стоп;

• неправильное распределение нагрузки на стопы;

• смещение опорных точек;

• возникновение опрелости и развитие патогенной флоры;

• натоптыши.

Критерии выбора правильных носков

Эксперт выделяет несколько ключевых аспектов, на которые стоит обращать внимание при покупке:

1. Размер

Размер носков подбирается не по маркировке, указанной на изделии, а индивидуально по длине стопы. Приложите носок в не надетом состоянии к стопе сбоку, он должен начинаться на краю пятки и заканчиваться в наивысшей точке большого пальца.

Вот два лайфхака:

• Оберните носок вокруг ладони: он должен слегка перекрывать концы на 1-3 мм.

• Длина носка должна соответствовать длине предплечья человека (от локтя до кисти).

2. Плотность резинки

Резинка не должна быть слишком тугой и передавливать ткани. Если после снятия носков остается отпечаток, значит, они нарушают естественные процессы: лимфо- и кровообращение. Для людей с варикозом, лимфатическим застоем или другими заболеваниями это особенно важно.

3. Швы

Грубые швы внутри носков могут натирать кожу и вызывать воспаления. Для младенцев, спортсменов и людей с сахарным диабетом это может привести к серьезным последствиям.

Малышам грубые швы могут натирать пальчики, что будет вызывать воспалительный процесс, отек и покраснение. При ходьбе малыш будет поджимать пальчики, неправильно ставить стопы. Это будет влиять на формирование его опорно-двигательного аппарата.

Поскольку у спортсменов большая нагрузка на стопы, то грубые швы могут травмировать мягкие ткани, вызывая воспалительные процессы. Эта же проблема касается и людей с сахарным диабетом. Только они находятся еще и в зоне риска развития гангренозной пиодермии, так как у людей больных сахарным диабетом часто нарушена иннервация мягких тканей и чувствительность зачастую снижена или утеряна совсем.

4. Материал

Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, таким как хлопок, лен, бамбук или шерсть, в зависимости от сезона. Синтетика может ухудшать терморегуляцию и усиливать потоотделение.

5. Плотность и компрессия

Компрессионные носки, гольфы, колготки — это отдельный класс изделий, которые должны использоваться только по назначению врача при наличии показаний. Их применение без контроля специалиста может нарушить лимфо- и кровоток, что повлияет на состояние всего организма.

Гигиена стоп: рекомендации

• Мытье стоп

Ежедневно мойте стопы проточной водой комнатной температуры с использованием дегтярного мыла. Оно предотвращает развитие патогенной флоры. Обязательно уделяйте внимание межпальцевым пространствам.

• Сушка стоп

После мытья насухо вытирайте стопы, особенно пространство между пальцами, используя отдельное полотенце для ног (для каждого члена семьи). Оставшаяся влага может стать причиной опрелостей и размножения бактерий, возникновения трещин в межпальцевом пространстве;

• Уход за кожей

На ночь наносите уходовые средства, подобранные строго под ваш тип кожи. Это может быть крем. А перед надеванием чулочно-носочных изделий распыляйте спрей-пудру. Она удаляет излишнюю влагу и предотвращает возникновение постороннего запаха.

• Чистота носков

Стирайте носки при температуре не ниже 90 градусов или проглаживайте их утюгом после каждой стирки. Ежедневно меняйте носки, чтобы избежать накопления влаги и кожных клеток, которые могут стать питательной средой для бактерий.

Почему важно учитывать возраст?

Каждый возрастной период вносит свои особенности:

• Младенцы: носки должны быть мягкими, без внутренних швов и соответствовать точному размеру стопы ее длине и ширине.

• Дети и подростки: во время активного роста важно, чтобы носки были удобными, не сдавливали стопу и способствовали правильной опоре.

• Взрослые: здесь акцент смещается на предотвращение усталости ног и поддержание здоровья при высокой нагрузке.

• Пожилые: особенно важны мягкость, отсутствие швов и легкость резинки, чтобы избежать нарушений кровообращения.

Правильный выбор носков — это не просто вопрос комфорта, а реальная забота о здоровье.

Носки — важная часть ухода за стопами на всех этапах жизни. Подбирая их с учетом рекомендаций, вы не только обеспечите себе комфорт, но и сохраните здоровье стоп и опорно-двигательного аппарата в целом. Помните, правильный выбор носков — это вклад в качество вашей жизни на многие годы вперед.