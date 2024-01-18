Как правильно купаться в проруби на Крещение, чтобы не заболеть: советы врача Лебедева
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Ежегодно тысячи православных россиян на праздник Крещение Господне окунаются в прорубь. Однако нередко это заканчивается печальными последствиями. Портал «Страсти» обратился к Михаилу Лебедеву, ведущему эксперту, руководителю группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и узнал, как подготовиться к купанию, чтобы потом не сожалеть.
Врач отметил, что, прежде всего, купание в ледяной проруби – дело добровольное и осознанное. Церковь вовсе не призывает всех верующих лезть в ледяную воду - человек сам принимает решение, исходя из собственной мотивации, адекватной оценки своих возможностей и объективной обстановки (в том числе и погодных условий). Если есть хоть малейшие сомнения, то от погружения в прорубь лучше отказаться. Это вовсе не будет грехом, ведь крещенские купания в проруби не являются незыблемым каноном, это просто традиция.
К выбору места для крещенского купания нужно подойти ответственно, чтобы не доставить неприятностей себе и лишней работы сотрудникам МЧС и скорой помощи. Окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных для этих целей местах и под контролем спасателей и медиков.
Перед погружением в купель следует слегка разогреться с помощью небольшой разминки. При этом главное – не переусердствовать: кожные покровы должны быть горячими, но не потными. Употреблять спиртные напитки «для согрева» нельзя ни перед, ни после купания. Это может привести к весьма печальным последствиям - алкоголь усиливает спазм сосудов в холодной воде, а это опасно для жизни. Да и не стоит забывать, что употребление спиртного противоречит самому смыслу праздника Крещения.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Не следует нырять в прорубь с разбега. Во-первых, это не бассейн. Во-вторых, в таком случае велика вероятность сильного спазма сосудов и даже остановки сердца. Поэтому заходить в купель следует постепенно, но достаточно энергично.
Людям, совсем не имеющим опыта закаливания, не стоит погружаться с головой. Оптимальное время нахождения в купели – около 1-й минуты, не более.
После купания в ледяной проруби необходимо быстро согреться. Для этого лучше растереться полотенцем, быстро надеть сухую теплую одежду и пройти в теплое помещение (или автомобиль).
Следует признать, что в ряде случаев крещенские купания могут привести и к различным проблемам со здоровьем, связанным с переохлаждением, особенно если не следовать вполне разумным правилам.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Меньшим из возможных зол может стать банальная простуда. Но в результате переохлаждения могут развиться гораздо более серьезные болезни: воспаление легких (пневмония), почек (нефрит), мочевого пузыря (цистит), яичников у женщин, предстательной железы у мужчин и др. Кроме того, при погружении в ледяную воду развивается спазм сосудов, что грозит развитием острых сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов и инсультов), гипертонического криза и др. Особенно осторожным следует быть людям старшего возраста и с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Поэтому перед крещенским купанием всем стоит трезво оценить состояние своего здоровья и при наличии даже небольших сомнений в своих возможностях от погружения в прорубь воздержаться.