Как правильно купаться в проруби на Крещение, чтобы не заболеть: советы врача Лебедева

Ежегодно тысячи православных россиян на праздник Крещение Господне окунаются в прорубь. Однако нередко это заканчивается печальными последствиями. Портал «Страсти» обратился к Михаилу Лебедеву, ведущему эксперту, руководителю группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и узнал, как подготовиться к купанию, чтобы потом не сожалеть.

Врач отметил, что, прежде всего, купание в ледяной проруби – дело добровольное и осознанное. Церковь вовсе не призывает всех верующих лезть в ледяную воду - человек сам принимает решение, исходя из собственной мотивации, адекватной оценки своих возможностей и объективной обстановки (в том числе и погодных условий). Если есть хоть малейшие сомнения, то от погружения в прорубь лучше отказаться. Это вовсе не будет грехом, ведь крещенские купания в проруби не являются незыблемым каноном, это просто традиция.

К выбору места для крещенского купания нужно подойти ответственно, чтобы не доставить неприятностей себе и лишней работы сотрудникам МЧС и скорой помощи. Окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных для этих целей местах и под контролем спасателей и медиков.