Как повысить уровень витамина Д в условиях дефицита солнца: три простых способа

Чем больше изучают витамин Д, тем выше оценивается его значимость для здоровья человека. Какова роль этого витамина в нашем организме и как поддержать оптимальный уровень витамина Д в осеннее и зимнее время, сайту «Страсти» рассказала бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

Не витамин Д, а прогормон

Так исторически сложилось, что витамин Д называют витамином, но в передовой научной литературе слово «витамин» уже берется в кавычки. Все дело в том, что на самом деле он является прогормоном — это особое сложное вещество, которое посредством определенных ферментов превращается в гормон.

Изначально прогормон Д3 производят печень, почки, кишечник и кожа. И затем он участвует в более чем 600 реакций в организме и поддерживает жизненно важные функции: иммунитет, обмен кальция (что важно для плотности костей), здоровье кожи, рост волос, регуляцию веса, состояние сосудов и мышц, функционирование надпочечников, репродуктивную функцию, в том числе производство половых гормонов и другие.

Он настолько важен для организма, что рецепторы к прогормону Д3 есть во всех органах и тканях.

Иммунный адаптоген

Многие люди знают про витамин Д и понимают необходимость его употребления. Но конкретного понимания, зачем он им нужен, нет. Прогормон Д3 является иммунным адаптогеном. Что это такое?

Адаптоген – это биологически активное вещество, которое обладает тонизирующим действием на организм и повышает его выносливость. То есть увеличивает адаптационные возможности организма к разным неблагоприятным факторам. Это такая правильная настройка организма, которая позволяет быть здоровым, несмотря ни на что.

Прогормон Д3 повышает иммунитет, ускоряет метаболизм (обмен веществ), обладает антиоксидантным эффектом. Помогает легче адаптироваться к холоду и инфекциям, особенно это важно осенью. Позволяет противостоять психоэмоциональному стрессу и выдерживать повышенные физические и умственные нагрузки. Снижает риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, гипертонии.

Такая поддержка прежде всего связана с влиянием на работу нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Прогормон Д3 регулирует 3% генетического материала, который находится в клетках человека.