ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 12 ноября 2024, 23:00
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Как повысить уровень витамина Д в условиях дефицита солнца: три простых способа

Бьюти-эксперт Винер заявила, что солярий повышает уровень витамина Д в организме.
Как повысить уровень витамина Д в условиях дефицита солнца: три простых способа

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Чем больше изучают витамин Д, тем выше оценивается его значимость для здоровья человека. Какова роль этого витамина в нашем организме и как поддержать оптимальный уровень витамина Д в осеннее и зимнее время, сайту «Страсти» рассказала бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

Не витамин Д, а прогормон

Так исторически сложилось, что витамин Д называют витамином, но в передовой научной литературе слово «витамин» уже берется в кавычки. Все дело в том, что на самом деле он является прогормоном — это особое сложное вещество, которое посредством определенных ферментов превращается в гормон.

Изначально прогормон Д3 производят печень, почки, кишечник и кожа. И затем он участвует в более чем 600 реакций в организме и поддерживает жизненно важные функции: иммунитет, обмен кальция (что важно для плотности костей), здоровье кожи, рост волос, регуляцию веса, состояние сосудов и мышц, функционирование надпочечников, репродуктивную функцию, в том числе производство половых гормонов и другие.

Он настолько важен для организма, что рецепторы к прогормону Д3 есть во всех органах и тканях.

Иммунный адаптоген

Многие люди знают про витамин Д и понимают необходимость его употребления. Но конкретного понимания, зачем он им нужен, нет. Прогормон Д3 является иммунным адаптогеном. Что это такое?

Адаптоген – это биологически активное вещество, которое обладает тонизирующим действием на организм и повышает его выносливость. То есть увеличивает адаптационные возможности организма к разным неблагоприятным факторам. Это такая правильная настройка организма, которая позволяет быть здоровым, несмотря ни на что.

Прогормон Д3 повышает иммунитет, ускоряет метаболизм (обмен веществ), обладает антиоксидантным эффектом. Помогает легче адаптироваться к холоду и инфекциям, особенно это важно осенью. Позволяет противостоять психоэмоциональному стрессу и выдерживать повышенные физические и умственные нагрузки. Снижает риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, гипертонии.

Такая поддержка прежде всего связана с влиянием на работу нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Прогормон Д3 регулирует 3% генетического материала, который находится в клетках человека.

«Чтобы провитамин Д3 защищал наш организм, его уровень в крови должен составлять не менее 70-80 нг/ммоль. А в период сезонных простудных заболеваний - 100 нг/ммоль. Определить свой уровень витамина Д вы можете с помощью специального анализа крови»

Юлианна Винер

Бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City

Как понять, что витамина Д не хватает в организме

При дефиците витамина Д наблюдается отрыжка, вздутие живота, диарея и другие сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Усиливается потоотделение на затылке. Начинает увеличиваться вес тела, ведь витамин Д принимает активное участие в обмене веществ, так как участвует в стероидогенезе (образовании стероидов из холестерина).

Нехватка витамина Д влияет на здоровый сон. Появляется бессонница ночью и, как следствие, вялость и низкая работоспособность днем.

Кожа становится сухая, начинают сыпаться волосы. Человек чувствует слабость, быстро утомляется, часто болеет.

Низкий уровень витамина Д снижает продолжительность жизни.

Поднять уровень прогормона Д3 можно тремя способами:

Прием биологически активных добавок

Перед приемом добавок необходимо сначала сделать анализы и подобрать такую дозировку, которая поднимет уровень прогормона Д3 до нужного. Также важно, чтобы препарат обладал высокой биодоступностью.

При приеме витамина Д также надо знать, что он жирорастворимый, поэтому лучше будет усваиваться после приема пищи с достаточным количеством полезных жиров.

Получение витамина Д из пищи

Витамин Д содержит в основном животная пища. Из растительных продуктов витамин Д присутствует только в грибах.

Поэтому чаще употребляйте жирные сорта рыб – это лосось, скумбрия, сом, сардины, тунец. Также небольшое количество прогормона Д3 есть в рыбной икре, в печени трески, яичном желтке и жирных молочных продуктах (козье молоко, сливочное масло, твердые сорта сыра).

Солнечные ванны или солярий

Витамин Д3 вырабатывается в нашем организме из холестерина под действием УФ-лучей. И если солнечные ванны нам не доступны круглогодично, то солярий – это отличный способ поднять уровень витамина Д естественным путем.

«Современные солярии в плане технологий шагнули настолько далеко, что уже не являются просто местом для загара. Инновационные установки с рубиновыми лампами не только помогают организму в насыщении прогормоном Д3, но и стимулируют выработку кожей собственного коллагена»

Юлианна Винер

Бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Источник фото:Freepik
Автор:Анна Воробьева
Теги:
солярий
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