Как повысить уровень витамина Д в условиях дефицита солнца: три простых способа
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Чем больше изучают витамин Д, тем выше оценивается его значимость для здоровья человека. Какова роль этого витамина в нашем организме и как поддержать оптимальный уровень витамина Д в осеннее и зимнее время, сайту «Страсти» рассказала бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.
Не витамин Д, а прогормон
Так исторически сложилось, что витамин Д называют витамином, но в передовой научной литературе слово «витамин» уже берется в кавычки. Все дело в том, что на самом деле он является прогормоном — это особое сложное вещество, которое посредством определенных ферментов превращается в гормон.
Изначально прогормон Д3 производят печень, почки, кишечник и кожа. И затем он участвует в более чем 600 реакций в организме и поддерживает жизненно важные функции: иммунитет, обмен кальция (что важно для плотности костей), здоровье кожи, рост волос, регуляцию веса, состояние сосудов и мышц, функционирование надпочечников, репродуктивную функцию, в том числе производство половых гормонов и другие.
Он настолько важен для организма, что рецепторы к прогормону Д3 есть во всех органах и тканях.
Иммунный адаптоген
Многие люди знают про витамин Д и понимают необходимость его употребления. Но конкретного понимания, зачем он им нужен, нет. Прогормон Д3 является иммунным адаптогеном. Что это такое?
Адаптоген – это биологически активное вещество, которое обладает тонизирующим действием на организм и повышает его выносливость. То есть увеличивает адаптационные возможности организма к разным неблагоприятным факторам. Это такая правильная настройка организма, которая позволяет быть здоровым, несмотря ни на что.
Прогормон Д3 повышает иммунитет, ускоряет метаболизм (обмен веществ), обладает антиоксидантным эффектом. Помогает легче адаптироваться к холоду и инфекциям, особенно это важно осенью. Позволяет противостоять психоэмоциональному стрессу и выдерживать повышенные физические и умственные нагрузки. Снижает риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, гипертонии.
Такая поддержка прежде всего связана с влиянием на работу нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Прогормон Д3 регулирует 3% генетического материала, который находится в клетках человека.
«Чтобы провитамин Д3 защищал наш организм, его уровень в крови должен составлять не менее 70-80 нг/ммоль. А в период сезонных простудных заболеваний - 100 нг/ммоль. Определить свой уровень витамина Д вы можете с помощью специального анализа крови»
Юлианна Винер
Бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City
Как понять, что витамина Д не хватает в организме
При дефиците витамина Д наблюдается отрыжка, вздутие живота, диарея и другие сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Усиливается потоотделение на затылке. Начинает увеличиваться вес тела, ведь витамин Д принимает активное участие в обмене веществ, так как участвует в стероидогенезе (образовании стероидов из холестерина).
Нехватка витамина Д влияет на здоровый сон. Появляется бессонница ночью и, как следствие, вялость и низкая работоспособность днем.
Кожа становится сухая, начинают сыпаться волосы. Человек чувствует слабость, быстро утомляется, часто болеет.
Низкий уровень витамина Д снижает продолжительность жизни.
Поднять уровень прогормона Д3 можно тремя способами:
Прием биологически активных добавок
Перед приемом добавок необходимо сначала сделать анализы и подобрать такую дозировку, которая поднимет уровень прогормона Д3 до нужного. Также важно, чтобы препарат обладал высокой биодоступностью.
При приеме витамина Д также надо знать, что он жирорастворимый, поэтому лучше будет усваиваться после приема пищи с достаточным количеством полезных жиров.
Получение витамина Д из пищи
Витамин Д содержит в основном животная пища. Из растительных продуктов витамин Д присутствует только в грибах.
Поэтому чаще употребляйте жирные сорта рыб – это лосось, скумбрия, сом, сардины, тунец. Также небольшое количество прогормона Д3 есть в рыбной икре, в печени трески, яичном желтке и жирных молочных продуктах (козье молоко, сливочное масло, твердые сорта сыра).
Солнечные ванны или солярий
Витамин Д3 вырабатывается в нашем организме из холестерина под действием УФ-лучей. И если солнечные ванны нам не доступны круглогодично, то солярий – это отличный способ поднять уровень витамина Д естественным путем.
«Современные солярии в плане технологий шагнули настолько далеко, что уже не являются просто местом для загара. Инновационные установки с рубиновыми лампами не только помогают организму в насыщении прогормоном Д3, но и стимулируют выработку кожей собственного коллагена»
Юлианна Винер
Бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City
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