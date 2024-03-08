Как помочь подростку отказаться от сигарет и алкоголя: семь советов родителям

Помните, что подросток всегда ждет вашего участия в решении его сложностей, поэтому честно расскажите подростку, что будет ждать его на этапах отказа от вредных привычек. Не умалчивайте о возможных эмоциональных срывах, ломке, головных болях и повышенном аппетите – это поможет ребёнку не испугаться своего состояния в критические моменты и более решительно настроиться на предстоящие перемены.

Говорите о том, почему психоактивные вещества – это плохо

Психоактивные вещества наносят удар по организму девушек и юношей по-разному: расскажите ребенку о том, какие изменения происходят во внешности и здоровье, и как курение, алкоголь и наркотики воздействуют на организм. Изучите научно-популярные фильмы о вреде психоактивных веществ и посмотрите их вместе с подростком, обсудите рассказанные в нём моменты.

Обязательно поговорите о минусах, связанных с зависимостью: например, о трате карманных денег на опасные вещества, но возможности их экономии в случае отказа от зависимости и покупке более полезных вещей или техники, об ухудшении выносливости и умственной активности, но высокой работоспособности и успехах в школе.

Обратите внимание на свои привычки

Родители – это ориентир и авторитет для ребенка, и, если в вашей семье есть человек с вредными привычками, а ребенок видит в доме спиртное или ощущает запах сигарет, избавление от зависимости будет или очень сложным, или невозможным вовсе. Начните с себя.

Хорошая идея – отказаться от сигареты или спиртного вместе с ребенком и проходить этот путь сообща, но, если по разным причинам сделать это непросто, то установите между взрослыми членами семьи четкие правила относительно употребления алкоголя и сигарет и следите за их соблюдением. И, конечно, уберите из дома или хотя бы из легкодоступных мест пепельницы, пачки сигарет, бутылки алкоголя, рюмки, чтобы не напоминать подростку об опасных увлечениях.

Решите, как вести себя в дружеской компании

Не всегда родители следят за тем, с кем общается и проводит время их ребенок, что может позволить негативным привычкам вернуться в его жизнь. Постарайтесь лично познакомиться с друзьями своего ребенка, участвуйте в его досуге.

Кроме того, поговорите с подростком, оказывают ли на него влияние друзья и склоняют ли к вредным привычкам. Обозначьте, что приятели могут начать его уговаривать не бросать опасные вещества, но в таком вопросе важно сохранять непреклонность и честность, прежде всего, перед самим собой.

Помогите сгладить последствия отказа

Расскажите ребенку, что отказ от психоактивных веществ в первое время будет сопровождаться повышенным аппетитом и желанием «заесть» сигарету или глоток алкоголя. Приготовьте для ребенка тарелки с фруктами, овощами и орехами и объясните, что в случае тяги покурить или выпить он может прибегать к здоровому легкому перекусу. Главное, не заменяйте полезные перекусы конфетами, чипсами и сладкими напитками.

Переключение на активности – тоже способ сбросить напряжение. Помогите ребенку построить режим дня таким образом, чтобы в его распорядке была как школа и дополнительные занятия, так и время на прогулку на свежем воздухе, занятие физкультурой или любимым видом спорта.