Как помочь подростку отказаться от сигарет и алкоголя: семь советов родителям
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В подростковом возрасте ребенок становится подвержен риску попадания в зависимость от психоактивных веществ. Что делать, если подросток признался, что попробовал алкоголь или начал курить, и как помочь ему избавиться от опасной привычки – сайту «Страсти» рассказал председатель правления Общероссийской общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов.
Есть мнение, что алкоголем, сигаретами и наркотиками начинают интересоваться подростки только из неблагополучных семей, но это – далеко не так. Опасная зависимость ребенка нередко встречается и в благополучных семьях. Попробовать первую сигарету или рюмку спиртного ребёнок может как в школе, так и на семейном празднике, а дальше – подросток начинает видеть в этом живой интерес или закрывать губительными веществами психологические проблемы.
Если родители удостоверились в интересе ребенка к психоактивным веществам или подросток сам рассказал об опасных увлечениях, начинать борьбу с зависимостью важно как можно раньше, но делать это нужно бережно.
«Если вы знаете, что ваш ребенок употребляет ПАВ, не пытайтесь его наказывать. Крики и всевозможные ограничения только подорвут отношения в семье, и замкнувшийся в себе подросток, вероятно, вновь обратится к вредным веществам».
Леонид Варламов
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Общее дело»
Не стоит также пытаться проникнуть в личные вещи подростка, чтобы найти сигареты и удостовериться, что подросток точно бросил курить – это серьёзно подорвет доверие между вами. Притом недоверие будет копиться не только по отношению к вам, родителям, но и ваше – по отношению к ребенку. Такие события повлекут за собой большую скрытность подростка: он станет замкнутым и раздражительным. Поэтому в любой ситуации, даже если вас охватывает бессилие, непонимание или гнев, уважайте личную приватность и границы ребенка.
Кроме того, не лишайте ребенка карманных денег. Такой шаг не только вызовет негативные эмоции и станет причиной лжи и скрытности подростка, но и может привести к более тяжелым последствиям – мелким кражам и вымогательству денег у друзей, одноклассников и младших знакомых.
Вместо запрета на карманные деньги обсудите с ребенком, как он планирует использовать свои средства, и, если это нужно, помогите ему расставить приоритеты в желаемых тратах.
Главное, что нужно делать обязательно и как можно чаще – говорить с подростком. Спрашивайте, что он чувствует и о чем беспокоится, из-за чего начал употреблять психоактивные вещества и почему хочет избавиться от зависимости.
Расскажите и о своих чувствах: расстроены ли вы, что ваш ребенок стал интересоваться сигаретами, алкоголем или запрещенными веществами, злитесь ли вы на него, благодарны ли, что он поделился своей проблемой? Но не забывайте о поддержке на всех этапах отказа от зависимости, проговорите, что в любых ситуациях вы будете рядом.
Только честность
Один из наиболее распространенных промахов родителей – это недостаточное общение с подростком. Поэтому, чтобы не допустить разрыва доверительных связей, поддерживайте с ребёнком открытый и искренний диалог.
Помните, что подросток всегда ждет вашего участия в решении его сложностей, поэтому честно расскажите подростку, что будет ждать его на этапах отказа от вредных привычек. Не умалчивайте о возможных эмоциональных срывах, ломке, головных болях и повышенном аппетите – это поможет ребёнку не испугаться своего состояния в критические моменты и более решительно настроиться на предстоящие перемены.
Говорите о том, почему психоактивные вещества – это плохо
Психоактивные вещества наносят удар по организму девушек и юношей по-разному: расскажите ребенку о том, какие изменения происходят во внешности и здоровье, и как курение, алкоголь и наркотики воздействуют на организм. Изучите научно-популярные фильмы о вреде психоактивных веществ и посмотрите их вместе с подростком, обсудите рассказанные в нём моменты.
Обязательно поговорите о минусах, связанных с зависимостью: например, о трате карманных денег на опасные вещества, но возможности их экономии в случае отказа от зависимости и покупке более полезных вещей или техники, об ухудшении выносливости и умственной активности, но высокой работоспособности и успехах в школе.
Обратите внимание на свои привычки
Родители – это ориентир и авторитет для ребенка, и, если в вашей семье есть человек с вредными привычками, а ребенок видит в доме спиртное или ощущает запах сигарет, избавление от зависимости будет или очень сложным, или невозможным вовсе. Начните с себя.
Хорошая идея – отказаться от сигареты или спиртного вместе с ребенком и проходить этот путь сообща, но, если по разным причинам сделать это непросто, то установите между взрослыми членами семьи четкие правила относительно употребления алкоголя и сигарет и следите за их соблюдением. И, конечно, уберите из дома или хотя бы из легкодоступных мест пепельницы, пачки сигарет, бутылки алкоголя, рюмки, чтобы не напоминать подростку об опасных увлечениях.
Решите, как вести себя в дружеской компании
Не всегда родители следят за тем, с кем общается и проводит время их ребенок, что может позволить негативным привычкам вернуться в его жизнь. Постарайтесь лично познакомиться с друзьями своего ребенка, участвуйте в его досуге.
Кроме того, поговорите с подростком, оказывают ли на него влияние друзья и склоняют ли к вредным привычкам. Обозначьте, что приятели могут начать его уговаривать не бросать опасные вещества, но в таком вопросе важно сохранять непреклонность и честность, прежде всего, перед самим собой.
Помогите сгладить последствия отказа
Расскажите ребенку, что отказ от психоактивных веществ в первое время будет сопровождаться повышенным аппетитом и желанием «заесть» сигарету или глоток алкоголя. Приготовьте для ребенка тарелки с фруктами, овощами и орехами и объясните, что в случае тяги покурить или выпить он может прибегать к здоровому легкому перекусу. Главное, не заменяйте полезные перекусы конфетами, чипсами и сладкими напитками.
Переключение на активности – тоже способ сбросить напряжение. Помогите ребенку построить режим дня таким образом, чтобы в его распорядке была как школа и дополнительные занятия, так и время на прогулку на свежем воздухе, занятие физкультурой или любимым видом спорта.
Попробуйте также обратить внимание подростка на новые увлечения – например, это может быть изучение иностранного языка или знакомство с игрой на музыкальном инструменте, фитнес по вечерам или йога и медитации.
Придумайте знаменательный день
Хорошее начало отказа от опасных привычек – ощутимое разделение жизни на «до» и «после». Чтобы эмоционально настроиться на перемены, устройте с подростком ваш собственный праздник и посвятите его началу новой здоровой жизни. Например, можно выехать на природу и устроить пикник или всей семьей отпраздновать этот день в развлекательном центре или дома за вкусным обедом или ужином.
«Для того, чтобы путь отказа от психоактивных веществ был пройден успешно, родителям нужно уделять подростку достаточно времени, общаться и поддерживать его и не забывать говорить о гордости за его решительность и силу воли».
Леонид Варламов
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Общее дело»