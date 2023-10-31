Как помочь мужчине дольше продержаться в постели: 5 советов от сексолога Чалой

Нередко на форумах женщины жалуются, что встретили мужчину, который им по-настоящему нравится, но вот беда – он совсем не может удовлетворить в постели. Зачастую это связано не с техникой, а именно с продолжительностью, ведь не каждый представитель сильного пола может контролировать свой оргазм и оттягивать его как можно дольше. Портал «Страсти» пообщался с сексологом и семейным психологом Анастасией Чалой и узнал у нее о пяти действенных способах, как помочь своему партнеру и продлить удовольствие.

1. Заниматься регулярно сексом

Как известно, при длительном воздержании продолжительность полового контакта становиться короткой, и это нормально с физиологической точки зрения. То же касается постоянной смены партнера. Секс сокращается из-за волнения и переживаний.

2. Знать свою точку невозврата

Это точка, когда мужчина чувствует приближение оргазма, потом этот процесс не остановить. В сексе если вы чувствуете, что доходите до пика, можно сменить позу или замедлить темп, быстрые фрикции ускоряют эякуляцию, так как происходит больше стимуляции. Тренировать «точку невозврата» можно во время мастурбации с помощью техники «Старт-стоп». Благодаря ней можно узнать свои пределы и расширить их.

3. Доверительные гармоничные отношения

Секс, помимо репродуктивной функции и удовольствия, часто носит и коммуникативный характер – если есть проблемы в паре, то интимом можно выражать свое отношение к партнерше. А при близких доверительных отношениях можно идти на любые эксперименты.

4. Заниматься интимным фитнесом

Да интимная гимнастика, тренировка мышц тазового дна не только для женщин, она отлично работает и с мужчинами, позволяет лучше контролировать эякуляцию и является залогом отличного секса.

5. Выработать уверенность в себе

Если волноваться о том, как это будет, о своих способностях - это верный шаг к быстрой эякуляции. Ведь тело точно знает, когда вы в тревоге и стрессе, и постарается поскорее все завершить. Глубокое дыхание успокаивает и отодвигает приближение оргазма.