Как подтянуть обвисшие колени без операции: советы косметолога
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Зона коленей — одна из самых сложных в проработке, ведь она может терять свою привлекательность независимо от возраста. Будь вам 20, 35 или 50 лет именно колени заставляют даже спортивных и подтянутых женщин отказываться от мини и коротких шорт. Врач-дерматолог-косметолог, сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам Анжелика Ужва в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как омолодить кожу в этой области быстро и максимально эффективно.
Для начала придется решить два вопроса. Во-первых, оцените есть ли у вас лишний вес и подумайте, как вы хотите худеть. Жировые отложения на ногах могут уйти достаточно быстро и тогда вместо выпирающих валиков вы получите морщины и неэстетичные складки. Чтобы ноги в целом и колени в частности остались красивыми и подтянутыми, худейте постепенно. Ведь если кожа провиснет, исправить это будет очень сложно.
Во-вторых, занимайтесь спортом правильно. Тут важно действовать без фанатизма и увеличивать нагрузки постепенно. Начните с ежедневных прогулок по 30-60 минут, а затем потихоньку добавляйте упражнения. Только фокусируйтесь не на конкретном участке тела, а на ногах в целом или общих нагрузках. Попробуйте плавание, бег, танцы и другие виды спорта, задействующие все группы мышц.
«Старые коленки — это очень коварное название, потому что проблемы в данной зоне могут наблюдаться у пациенток 30+. И в первую очередь красота этой области, зависит от индивидуального строения, от которого, увы, никуда не денешься. У всех разный мышечный каркас, выраженность подкожно-жирового слоя, плотность кожи — абсолютно всё учитывается. Поэтому, чтобы создать хороший тонус в зоне коленей, нужно работать не только ними, но и с бедром, и телом в целом».
Анжелика Ужва
Врач-дерматолог-косметолог, сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
Второй, более распространенный случай, когда неприятные складки, морщины другие изменения в зоне колен начинаются с возрастом. Чаще всего это дамы 45-50+ лет, которые могут усиленно следить за своим телом, но при этом все равно жаловаться на проблемные зоны. Вроде как тело подтянутое, а короткую юбку уже не наденешь, хотя очень хочется. Отличный пример — это Деми Мур, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли и другие звезды. Каждая в свое время столкнулась с проблемой дряблых коленок и решила её по-своему.
Рассмотрим способы, которые могут помочь
Аппаратные методики. Игольчатый RF-лифтинг, например, который прекрасно сокращает кожный лоскут, подбирая и подтягивая морщинистую кожу. Также для решения этого вопроса прекрасно подходит ультразвуковой лифтинг. При помощи Ultraformer MPT - ультразвукового аппарата последнего поколения, можно прекрасно проработать не только зону коленей, но и область внутренней поверхности бедра. Особенно эта процедура понравится тем, у кого в этой области есть жировые отложения. Аппарат поможет всё окажет весьма значимый липолитической эффект и создаст длительный эффект лифтинга.
Инъекционные методики. Это коллаген стимулирующие процедуры для того, чтобы улучшить качество кожи. Конечно, мы можем работать и ревитализантами на основе гиалуроновой кислоты, но результаты будут менее значительными.
Коллаген стимулирующая терапия в данном случае будет в приоритете. Даже минимальный курс процедур поможет за счет «добора» белка вернуть упругость кожному каркасу и подтянуть все «поплывшие» области.
Филлеры не только помогут проработать глубокие складки, но и запустят процесс регенерации постаревшей и утратившей эластичность кожи. Векторный лифтинг с их применением дает очень хорошие результаты.
Нитевой лифтинг. Сейчас есть отличные сертифицированные мезонити, которые создают каркас за счет специальных методик введения и подтягивают проблемные зоны.
Чтобы выбрать процедуры, которые принесут максимально быстрый и желанный для пациента результат, стоит обратиться к сертифицированному специалисту, который подберет для вас подходящий комплекс и даст соответствующие рекомендации. И тогда вы сможете в кратчайшие сроки радоваться своим красивым ножкам и помолодевшим коленкам.