Как подтянуть обвисшие колени без операции: советы косметолога

Второй, более распространенный случай, когда неприятные складки, морщины другие изменения в зоне колен начинаются с возрастом. Чаще всего это дамы 45-50+ лет, которые могут усиленно следить за своим телом, но при этом все равно жаловаться на проблемные зоны. Вроде как тело подтянутое, а короткую юбку уже не наденешь, хотя очень хочется. Отличный пример — это Деми Мур, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли и другие звезды. Каждая в свое время столкнулась с проблемой дряблых коленок и решила её по-своему.

Рассмотрим способы, которые могут помочь

Аппаратные методики. Игольчатый RF-лифтинг, например, который прекрасно сокращает кожный лоскут, подбирая и подтягивая морщинистую кожу. Также для решения этого вопроса прекрасно подходит ультразвуковой лифтинг. При помощи Ultraformer MPT - ультразвукового аппарата последнего поколения, можно прекрасно проработать не только зону коленей, но и область внутренней поверхности бедра. Особенно эта процедура понравится тем, у кого в этой области есть жировые отложения. Аппарат поможет всё окажет весьма значимый липолитической эффект и создаст длительный эффект лифтинга.

Инъекционные методики. Это коллаген стимулирующие процедуры для того, чтобы улучшить качество кожи. Конечно, мы можем работать и ревитализантами на основе гиалуроновой кислоты, но результаты будут менее значительными.

Коллаген стимулирующая терапия в данном случае будет в приоритете. Даже минимальный курс процедур поможет за счет «добора» белка вернуть упругость кожному каркасу и подтянуть все «поплывшие» области.

Филлеры не только помогут проработать глубокие складки, но и запустят процесс регенерации постаревшей и утратившей эластичность кожи. Векторный лифтинг с их применением дает очень хорошие результаты.

Нитевой лифтинг. Сейчас есть отличные сертифицированные мезонити, которые создают каркас за счет специальных методик введения и подтягивают проблемные зоны.

Чтобы выбрать процедуры, которые принесут максимально быстрый и желанный для пациента результат, стоит обратиться к сертифицированному специалисту, который подберет для вас подходящий комплекс и даст соответствующие рекомендации. И тогда вы сможете в кратчайшие сроки радоваться своим красивым ножкам и помолодевшим коленкам.