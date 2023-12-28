Как подготовиться к фотосессии: 8 советов от эксперта по моделингу

Почти каждая женщина любит фотографироваться, и это вовсе не удивительно. Удачные кадры повышают самооценку, сохраняют памятные моменты и дают заряд положительных эмоций. Однако для того, чтобы съемка прошла с пользой, нужно учесть некоторые моменты. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт по моделингу и подиумному шагу Ольга Рон.

Ольга назвала 8 полезных советов, которые помогут подготовиться к фотосессии и получить качественные снимки.