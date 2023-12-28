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ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 28 декабря 2023
2 мин.

Как подготовиться к фотосессии: 8 советов от эксперта по моделингу

Эксперт по моделингу Ольга Рон рассказала, как подготовиться к фотосессии.

Как подготовиться к фотосессии: 8 советов от эксперта по моделингу

© Личный архив Ольги Рон

Почти каждая женщина любит фотографироваться, и это вовсе не удивительно. Удачные кадры повышают самооценку, сохраняют памятные моменты и дают заряд положительных эмоций. Однако для того, чтобы съемка прошла с пользой, нужно учесть некоторые моменты. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт по моделингу и подиумному шагу Ольга Рон.

Ольга назвала 8 полезных советов, которые помогут подготовиться к фотосессии и получить качественные снимки.

«Накануне фотосессии ограничьте употребление воды, чая, кофе и алкоголя, чтобы за ночь лицо не опухло из-за большого количества выпитой жидкости. Оно должно быть свежим и отдохнувшим!» — высказалась Рон.

Также стоит отказаться от посещения солярия: после него кожа приобретает красноватый оттенок.

Проследите, чтобы вещи, которые вы надеваете, не оставляли следов на теле.

Продумайте заранее образ, чтобы он был гармоничным и цельным.

«Макияж — это очень важная часть подготовки к фотосессии. Он поможет дополнить образ и сделать вас еще более красивой и женственной. Не ленитесь и подчеркните свою красоту. Непосредственно перед съемкой нанесите тональный крем и пудру. Рассчитайте четко время для макияжа и прически, особенно, если планируете воспользоваться услугами стилиста», — пояснила Ольга.

Если фотосессия студийная, заранее посмотрите зал, чтобы понять, какой образ будет смотреться в локациях зала наиболее эффектно. Посоветуйтесь с фотографом.

Ответственно отнеситесь к выбору фотографа. Обязательно посмотрите его работы. Для сложных тематических съемок лучше выбирать команду: фотограф, продюсер, стилист, визажист. Важный момент: вам должно быть комфортно во время съемки.

«Будьте внимательны к мелочам, и фотосессия пройдет «на ура». Не забудьте взять с собой хорошее настроение и предвкушение волшебства», — резюмировала эксперт.

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