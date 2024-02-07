Как по речи мужчины понять, что он изменяет

Речь – это отличный индикатор мыслей и чувств человека. По словам, интонации и голосу можно быстро расшифровать мужчину. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» филолог, официальный посол русского языка в мире Мария Русс рассказала, какие фразы мужчины выдают его измены.

«Ты всё делаешь не так»/ «Меня это раздражает»

Если мужчина начинает придираться к мелочам, и вы довольно часто слышите от него фразы недовольства, то пора бить в колокола. Раздражительность к партеру – это один из первых признаков того, что его чувства начинают остывать.

«Я буду слишком занят, чтобы ответить на звонок»/«Не пиши мне сообщения в это время, у меня будет совещание»

Если мужчина заранее предупреждает вас, чтобы вы не писали ему и не звонили, то это явный сигнал, что он будет в это время с другой женщиной. Важно, что эту фразу можно рассматривать, как признак измены, если избранник часто просит вас не звонить и не писать.

«Я был в дороге, телефон сел, связь пропала»/ «Не звони мне, я поеду на пару ночей в командировку с руководством. Буду очень занят»

Когда мужчине по-настоящему важна женщина, то он найдет любой способ позвонить или написать маленькое сообщение с телефона коллеги, если его собственный мобильник сел.

«Прости, что так поздно пришел домой. Уснул у друзей после гулянки»/ «Вымотался в командировке за день и уснул в отеле очень рано»

В большинстве пар принято желать друг другу доброй ночи или разговаривать об итогах дня перед сном. Если мужчина ищет повод не общаться с вами в привычном режиме, становится сухим в общении и избегает долгих и длинных разговоров, то это может говорить о том, что его мысли заняты другой женщиной.

«Да, можно простить измену, ничего страшного в этом нет»/ «Все друг другу изменяют»

Подобные выражения в речи мужчины надо отслеживать на первом этапе отношений. По данной фразе очевидно, какие ценности у него и как безответственно относится к верности. Если вы услышите эти фразы после продолжительного периода отношений, то это явный показатель того, что мужчина пытается навязать вам свою картину мира, в которой он наверняка уже изменил.

«Сухость в общении, повышенная раздражительность и скрытность в коммуникации – главные сигналы, что ваш мужчина загулял. Однако никогда не спешите с выводами и не расстраивайтесь раньше времени. Главное – это хорошо знать и понимать своего мужчину, какой у него тип характера, какое у него речевое поведение, как он выражает эмоции и как он общается в повседневности. Учитесь выстраивать доверительное общение со своей второй половиной, ведь мужчине рядом нужна не просто жена и мать его детей, а, в первую очередь, друг, опора и муза», — резюмировала филолог.