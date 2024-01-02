Как Pantone выбрал «персиковый пушок» цветом 2024 года

Цвет имеет большое значение и играет одну из важнейших ролей во многих сферах. Все, что происходит в мировой культуре, выражается через язык цвета. Он влияет на наши эмоции, чувства, может помочь нам в достижении поставленных целей или помешать в этом. В подборе оттенка для гардероба одним из ключевых аспектов является психология. Вы можете не всегда осознавать, почему выбрали сегодня конкретный цвет. Настроение, состояние, период жизни, ситуация в социуме - все влияет. Но как определяют цвет года в институте Pantone? Портал «Страсти» обратился за ответом к практикующему стилисту Ольге Майоровой.

Миссия института Pantone – развитие цвета. Они предлагают универсальный язык, значительно упрощающий принятие важных решений в области цвета для брендов и бизнеса. Целые отделы в разных странах занимаются анализом поведения людей относительно цвета и предсказывают, что будет востребовано в будущем.