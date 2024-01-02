Как Pantone выбрал «персиковый пушок» цветом 2024 года
Стилист Майорова рассказала, что влияет на выбор цвета года от Pantone.
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Цвет имеет большое значение и играет одну из важнейших ролей во многих сферах. Все, что происходит в мировой культуре, выражается через язык цвета. Он влияет на наши эмоции, чувства, может помочь нам в достижении поставленных целей или помешать в этом. В подборе оттенка для гардероба одним из ключевых аспектов является психология. Вы можете не всегда осознавать, почему выбрали сегодня конкретный цвет. Настроение, состояние, период жизни, ситуация в социуме - все влияет. Но как определяют цвет года в институте Pantone? Портал «Страсти» обратился за ответом к практикующему стилисту Ольге Майоровой.
Миссия института Pantone – развитие цвета. Они предлагают универсальный язык, значительно упрощающий принятие важных решений в области цвета для брендов и бизнеса. Целые отделы в разных странах занимаются анализом поведения людей относительно цвета и предсказывают, что будет востребовано в будущем.
Цвет года как раз продукт такого исследования. Это большая комплексная работа, которая проводится за полтора года до выхода цвета года. В исследовательской команде Pantone работают психологи, социологи, именно с их помощью рождается подача цвета. Pantone следит за выставками предметов искусства, показами мод и всем, что происходит в области дизайна, за индустрией развлечений, предстоящими спортивными мероприятиями, а также социально-экономическими условиями.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Специалисты отслеживают психологию поведения общества и реакцию на события в мире. Цвет года выбирается экспертами и несет определенное послание на грядущий год. Конечно, мировые события тоже влияют, у них свой эмоциональный окрас, и этот окрас всегда можно представить в виде цвета.
Название оттенка также очень важно. Pantone нужно назвать его так, чтобы это имело смысл, чтобы он вызывал ассоциации с чем-то в природе. Например, вулканический черный. И мы сразу представляем вулкан, цвет лавы: не чисто черный, а черный с оттенками серого. В 2024 году – это персиковый пушок.
Задача Pantone – не выбрать уже популярный цвет, а предвосхитить то, что станет актуальным в течение следующего года. Как пишет сам Pantone «это не мы ориентируется на тренды и подиум, мы предсказываем и предвосхищаем тренды в цвете, которые потом отразят дизайнеры и компании на подиуме и в производстве.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Сложно однозначно сказать, прогнозирует ли Pantone тренды в сфере цвета или создает цвет, смешивая оттенки из уже представленных на показах мод или в области искусства. Что можно точно сказать¸ так это то, что для компаний цвет года по версии Pantone демонстрирует, что цвет играет важную роль в решении потребителя покупать что-то или нет. А потребителей заставляет осознавать, какое впечатление они могут произвести с помощью цвета и выражать себя с его помощью.