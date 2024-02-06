Как отрастить брови, если они перестали расти после выщипывания

Брови покоряют сердца мужчин, вызывают зависть женщин и даже становятся фирменным стилем, о котором говорят поколениями. В 20 годы прошлого века легендарная актриса Марлен Дитрих стала первой женщиной, которая предложила менять вид бровей коррекцией, и покорила мир своими смоляными «ниточками».

В наше время модно ходить с густыми бровями. Ведь лицо с ними смотрится здоровым, юным и трендовым. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» бровист, лешмейкер Катя Виноградова рассказала, что делать, если попытки отрастить «перещипанные» брови закончились неудачно.

Важно придерживаться пяти рекомендаций, которые направлены на стимуляцию кровообращения, лимфотока, и питания волосяных фолликулов.

Совет 1

Основная проблема, которая возникает на пути к роскошным бровям - домашнее «подщипывание лишних волосков». При отращивании брови начинают расти хаотично, создают некрасивую геометрию брови и неухоженный вид. Этот период необходимо перетерпеть. Попробуйте найти мастера, умеющего делать сложные коррекции. Какие-то волоски высветлит, какие-то затемнит. И сделает так, чтобы вид бровей был ухоженным.

Совет 2

Брови колосятся при добавлении в рацион легко усваиваемого белка и продуктов, содержащих токоферол - котлеты, рыба, сыродавленные масла. Витамин Д и отдых на море также помогают запустить процесс роста бровей.

Совет 3

Используйте домашнюю сыворотку для роста бровей: смешайте столовую ложку касторового или репейного масла с 15 каплями витамина Е (токоферол). Получившийся раствор будет стимулировать кровообращение, улучшит качество кожи и состояние волосков.

Перед использованием сыворотки не забудьте провести тест на аллергическую реакцию. Если у вас жирная кожа, чтобы не провоцировать образование камедонов замените масло на свой привычный крем.

Чтобы средство подействовало его необходимо наносить перед сном на чистую кожу под бровями, и массировать в течении двух минут. Смывать не нужно. Использование данной смеси будет укреплять волоски, делать их пышными.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовало масло усьмы - оно стимулирует рост бровей, но не подходит аллергикам и людям с чувствительной кожей. Отлично стимулируют рост бровей крема с пептидами меди.