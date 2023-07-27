Как отличить живой звук от фонограммы: 5 признаков, что артист не поет вживую

Петь вживую на сцене — особый навык артиста. Для этого нужна хорошая подготовка, чтобы грамотно выстроить дыхание на все выступление. Особенно это касается персональных концертов или длительных номеров. Распознать фонограмму от живого звука не очень сложно. О том, как это сделать, узнали у композитора, певца Алекса Анохина.

Ровный голос

По словам специалиста, если певец исполняет лирическую или торжественную композицию, скорее всего он просто будет стоять у микрофона и петь. В таких условиях дать живой голос артисту не сложно.

А вот если артист исполняет на сцене более энергичные хиты или принимает активное участие в танцевальной постановке номера, шанс услышать фонограмму сильно увеличивается.

«Крайне сложно удерживать голос ровным, когда приходится много двигаться. Каждый взмах рукой или прыжок будут отражаться на целостности дыхания и пения. Но этот навык можно наработать — достаточно регулярно развивать дыхательную систему и заниматься спортом», - поясняет Анохин.

Обращение к публике

Многие артисты во время или между композициями обращаются к зрителям. Запись фонограммы подтвердится, если при одинаковой силе голоса тембр певца в условном приветствии пришедших будет сильно отличаться от песенной вариации. К такому ходу нередко прибегают во время съемок телепрограмм или концертов.