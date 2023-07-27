Как отличить живой звук от фонограммы: 5 признаков, что артист не поет вживую
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Петь вживую на сцене — особый навык артиста. Для этого нужна хорошая подготовка, чтобы грамотно выстроить дыхание на все выступление. Особенно это касается персональных концертов или длительных номеров. Распознать фонограмму от живого звука не очень сложно. О том, как это сделать, узнали у композитора, певца Алекса Анохина.
Ровный голос
По словам специалиста, если певец исполняет лирическую или торжественную композицию, скорее всего он просто будет стоять у микрофона и петь. В таких условиях дать живой голос артисту не сложно.
А вот если артист исполняет на сцене более энергичные хиты или принимает активное участие в танцевальной постановке номера, шанс услышать фонограмму сильно увеличивается.
«Крайне сложно удерживать голос ровным, когда приходится много двигаться. Каждый взмах рукой или прыжок будут отражаться на целостности дыхания и пения. Но этот навык можно наработать — достаточно регулярно развивать дыхательную систему и заниматься спортом», - поясняет Анохин.
Обращение к публике
Многие артисты во время или между композициями обращаются к зрителям. Запись фонограммы подтвердится, если при одинаковой силе голоса тембр певца в условном приветствии пришедших будет сильно отличаться от песенной вариации. К такому ходу нередко прибегают во время съемок телепрограмм или концертов.
Если выступление проходит на открытой площадке или сцене, то заметить фонограмму будет еще проще. Когда посреди куплета певец резко решил обратиться к публике, то его пение, соответственно, прервется. В этот момент может звучать только музыка или минусовка с бэк-вокалом. Еще одно подтверждение реального звука — слышимость учащенного дыхания артиста, смеха или импровизации.
Алекс Анохин
Певец, композитор
Наличие телекамер
В таком случае можно сразу заявить, что выступления артистов будут без живого вокала. Камеры часто используются во время записи концерта с большим количеством певцов. Это существенно сокращает время для настройки инструментов перед выступлением каждого музыканта, что необходимо для живого концерта, поясняет композитор. Современная техника позволяет давать качественный реальный звук, но для телешоу это затратное дело с точки зрения времени и сил.
Голос как на записи
Живое выступление всегда отличается от студийного варианта песни. Когда артист со сцены выдает точно такую же композицию, как на записи, он точно использует фонограмму. Певец может допустить промах, если будет показательно петь отрывок, на который наложены определенные звуковые фильтры или аранжировка, например, эффект эха или голоса из громкоговорителя.
Что делает звукорежиссер
Если вы вдруг стоите недалеко от звукорежиссера, то можете проследить за его работой. Иногда певцы используют уже заранее записанные обращения к публике и тогда помощник переключает некоторые рычаги на панели. Для этого оговариваются определенные сценарии, чтобы звукорежиссер вовремя заменил источники звуков. Некоторые артисты прибегают к такому приему, чтобы сохранить силы для полноценного выступления перед публикой, заключил специалист.