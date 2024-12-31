Как оставаться модным и не потерять индивидуальность: 10 трендов 2025 года

Закончился 2024 год, который прогремел самыми разными модными трендами – от прозрачных юбок, обвеса сумок и до бордового цвета. А что нас ждет в 2025 году? В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» стилист Ксения Густова рассказала о предстоящих трендах.

Начнем с тренда на ассиметричные низы . Речь идет про сложно скроенные платья и юбки, подол которых будет разниться с каждой стороны. Или, как диктует Louis Vuitton, это могут быть брюки, у которых с одной стороны не брючина, а шорты.

Грядущей весной особенно модными станут гольфы и чулки , они могут быть кружевными, однотонными, цветными и даже вязаными, как на показах Valentino. А в лукбуке David Koma чулки приспустили, собрав в нежные драпировки и добавив образу романтичности.

Будуарная эстетика – один из сильных трендов, поскольку достаточно много дизайнеров обратились к ней в коллекциях на 2025 год. Некоторые модные дома используют только отдельные элементы этого направления, например, кружевные колготки как в случае Valentino и Gucci. Другие бренды обратились к конкретным будуарным вещам: например, у Chloe презентовали кружевную прозрачную накидку, а на подиуме у Balenciaga модели прошлись в чулках с бельевым поясом.

Еще один женственный тренд — рукава О-силуэта . Несмотря на свою объемность в плечах за счет округлости они придают не маскулинности, а женственности.