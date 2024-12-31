Как оставаться модным и не потерять индивидуальность: 10 трендов 2025 года
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Закончился 2024 год, который прогремел самыми разными модными трендами – от прозрачных юбок, обвеса сумок и до бордового цвета. А что нас ждет в 2025 году? В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» стилист Ксения Густова рассказала о предстоящих трендах.
Начнем с тренда на ассиметричные низы. Речь идет про сложно скроенные платья и юбки, подол которых будет разниться с каждой стороны. Или, как диктует Louis Vuitton, это могут быть брюки, у которых с одной стороны не брючина, а шорты.
Грядущей весной особенно модными станут гольфы и чулки, они могут быть кружевными, однотонными, цветными и даже вязаными, как на показах Valentino. А в лукбуке David Koma чулки приспустили, собрав в нежные драпировки и добавив образу романтичности.
Будуарная эстетика – один из сильных трендов, поскольку достаточно много дизайнеров обратились к ней в коллекциях на 2025 год. Некоторые модные дома используют только отдельные элементы этого направления, например, кружевные колготки как в случае Valentino и Gucci. Другие бренды обратились к конкретным будуарным вещам: например, у Chloe презентовали кружевную прозрачную накидку, а на подиуме у Balenciaga модели прошлись в чулках с бельевым поясом.
Еще один женственный тренд — рукава О-силуэта. Несмотря на свою объемность в плечах за счет округлости они придают не маскулинности, а женственности.
Бахрома – это тот элемент, который можно встретить почти в каждой второй коллекции на 2025 год. Бахромой может быть украшено абсолютно все – от брюк, платьев и блуз до шарфов, сумок и обуви.
Блестки в разных прочтениях. Казалось бы, праздники уже практически позади, но теперь дизайнеры предлагают облачаться в пайетки и кристаллы не только по особым случаям и делать это в самых неожиданных сочетаниях – с паркой или ветровкой (они, кстати, тоже будут набирать популярность)
Пожалуй, один из неожиданных трендов – это платья и юбки с кринолином, но в современном исполнении. Такие вещи уже показали Bottega Veneta, Loewe и Acne Studio.
Массивные украшения, в особенности браслеты, тоже будут популярны в этом году. Надевать их предлагают сразу по несколько штук на каждую руку. Посмотреть примеры стилизации можно у Saint Laurent, Schiaparelli и Dries Van Noten.
Казалось бы, только недавно туфли с открытым носиком на большом пальце были антитрендом у всех модников, но теперь эту обувь на подиум возвращают бренды, которые последние годы являются трендсеттерами – это Miu Miu, Acne Studios и Chloe. А это означает, что в этом году эти туфли вновь начнут появляться и на витринах магазинов.
Металлические пояса – еще один тренд среди аксессуаров. Miu Miu, Schiaparelli, Saint Laurent предлагают надевать сразу несколько таких поясов на бедра или талию.
«Но самый главный тренд сейчас – это индивидуальность. Поэтому самая модная одежда – это та, которая идет лично вам и в которой вы чувствуете себя максимально комфортно», — резюмировала стилист.