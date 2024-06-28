Как определить солнечный удар и чем себе помочь: советы врача Кружалова

В конце июня и начале июля в Москву вернется жара. Синоптики предупредили жителей столицы, что температура воздуха прогреется до +32 градусов. В такую погоду увеличивается число людей, обращающихся за медицинской помощью из-за солнечных ударов. Портал «Страсти» выяснил, как его определить и чем помочь себе.

Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов отметил, что солнечный удар — одна из разновидностей теплового удара. Тепловой удар (перегрев организма) — состояние, возникающий в результате воздействия высоких температур в течение длительного времени, приводящее к неспособности тела поддерживать нормальную температуру что может привести к серьезным витальным нарушениям.

Основными причинами являются: интенсивное воздействие высоких температур окружающей среды и нарушение механизмов терморегуляции.