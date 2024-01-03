Как определить отношение человека по новогоднему подарку

В новогоднюю пору подарки становятся не просто вещами, а загадочными посланиями — частичкой души того, кто дарит. Психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как по подарку определить, какие чувства испытывает к вам человек.

Персональные подарки

Если человек дарит что-то связанное с вашим хобби - это говорит о том, что он знает о ваших увлечениях, проявляет интерес к вашей жизни и старается вас порадовать.

Подарок, сделанный с душой и вниманием к вашим интересам и предпочтениям, говорит о хорошем отношении человека к вам. Вы ему точно не безразличны, он заботится о вашем благополучии и стремится поддержать ваши увлечения.

Дорогой подарок

Статусный подарок может говорить о разном. Такой подарок от близкого человека говорит о его самых нежных чувствах и желании дать вам самое лучшее. Ему для вас ничего не жалко.

Если же дорогой подарок делает не очень близкий человек, то он, вероятно, хочет произвести на вас впечатление, потому что вы ему нравитесь. Также возможно, что он хочет впечатлить других людей или похвастаться своим материальным положением.

Иногда человек выбирает дорогой подарок, потому что он проживает с убеждением, что любовь – нечто, что нельзя просто так получить, а нужно заслужить.

Также в коробке с блестящей лентой может скрываться не просто дорогой подарок, а тайный умысел – попытка сделать вас своим должником.

Деньги

Выбор дарящего в пользу денег, с одной стороны, может говорить о том, что он не хочет тратить своё время на выбор подарка или совершенно не понимает, что вам можно подарить.

С другой стороны, такой подарок может быть и проявлением заботы: человек хочет, чтобы вы потратили деньги на то, что вы действительно хотите, на то, что вам действительно нужно. Поэтому не спешите делать осуждающие выводы — лучше поговорите с ним и спросите, в чем причина.

Личный подарок

Когда человек дарит что-то личное, например, косметику, одежду, украшения или духи, то скорее всего, у вас уже довольно близкие отношения либо он хочет быть к вам ближе и установить более тесный контакт. Такой подарок может быть намёком, что он хочет перевести ваши отношения на новый уровень.

Другие подарки

Каким бы не был подарок, если он необычный и оригинальный, — это говорит о творческом подходе человека, его желании удивить вас и выделиться на фоне других подарков. Скорее всего, вы ему не безразличны.

Иногда человек дарит то, что хочет сам, но себя он такой роскоши считает недостойным. И это звоночек, на который стоит обратить внимание. Такой подарок говорит о низкой самооценке человека. Чаще всего такие люди начинают внимательно выискивать недостатки в других и неосознанно снижать их собственную самооценку, чтобы поддерживать свою собственную иллюзию лучшего «Я».

Подарки вроде геля для душа или конфет не стоит рассматривать однозначно. Ведь гель для душа может быть и дорогим, например, из линейки вашей любимой парфюмерии, а конфеты — те самые из детства, которые были в дефиците, и человек действительно хотел вас порадовать.

Делаем выводы

Что бы вам не подарили, не спешите делать выводы. Возможно, подарки не являются для дарителя значительным языком любви и свои чувства к вам он проявляет иначе.