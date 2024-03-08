Как нормализовать гормональный фон без лекарств: советы нутрициолога

Гормоны играют важную роль в регуляции многих процессов в организме, и даже небольшие изменения в питании могут повлиять на их уровень и функционирование. О том, какие изменения в рационе могут помочь поддерживать гормональный баланс в норме сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе, Жанна Тиханычева.

Значение гормонального баланса для здоровья

Гормоны отвечают за эмоции, качество сна, обмен веществ, аппетит, развитие, рост, способность производить потомство и многое другое. Когда нарушается работа гормональной системы, то постепенно человек начинает ощущать ухудшение самочувствия, частые изменения настроения, снижение или увеличение веса, проблемы с зачатием. Негативно влияют на баланс гормонов стресс, хроническое недосыпание, ослабленный иммунитет и нарушение питания.

Рекомендации по питанию для поддержания здорового гормонального баланса

Человеку необходимо наедаться основным приемом пищи. Не стоит ужинать слишком поздно, так как все съеденное идет в данном случае в жировую ткань, лучшим вариантом будет закончить трапезу за 2-3 часа до сна. Помимо питания, следите за полноценным сном и стабильным психоэмоциональным состоянием.