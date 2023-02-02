Как не сойти с ума и научиться расслабляться: секреты отдыха от мамы 17 детей
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Многодетная мама и отдых. На первый взгляд эти явления кажутся несопоставимыми. Даже в отпуске мама не может по-настоящему расслабиться и вынуждена быть включенной – ведь кто-то должен следить за детьми, кормить их, играть с ними, реагировать на запросы. Но как же тогда восстанавливать силы и перезагружаться? Поговорили с матерью 17 детей, экспертом федеральных каналов Валентиной Красниковой, награжденной медалью «Мать Героиня - l степени» о том, как обновляться, сохранять ресурсы и отдыхать.
По словам Валентины, иногда даже поход в магазин или за документами становится настоящим отдыхом, если этот процесс удается пройти в одиночестве. Чтобы реальность не казалась жестокой, многодетным мамам, мечтающим о расслаблении, стоит помнить о нескольких составляющих.
Во-первых, нужно расстаться с ложными или завышенными ожиданиями. «Важность и эффективность отпуска на морях, курортах, в санаториях сильно преувеличена. Сопоставляйте желания с возможностями», - подчеркивает Валентина. Во-вторых, если вы уверены, что только длинный отпуск может спасти положение, увы, вас ждет разочарование и синдром жертвы. От этой иллюзии тоже стоит избавиться.
Самая эффективная система: выстроить рутину и поддержку ресурсов. Не доводить себя до усталости, недосыпа и нервного срыва, и, главная мысль, которую всегда нужно держать в уме – отдохнуть сразу и от всего не получится!
Валентина Красникова
Мать 17 детей, «Мать Героиня - l степени», общественный деятель, эксперт федеральных каналов
Валентина поделилась тремя секретами из личной практики, которые помогут решить проблему с недостатком уединения:
Секрет №1
Если отдохнуть от всего и сразу не получится, надо освободиться от чего-то одного. Решите для себя, что это будет. Например, если в семье есть ребенок-подросток или бабушка, делегируйте им приготовление еды, занятия с младшими детьми или одну рутину по дому. Отдых даже от одного дела очень сильно разгружает.
Секрет №2
Важно отдыхать «временными промежутками». Это может быть вечер за счет раннего отбоя детей или день, в который справляться с вашими обязанностями вам помогают бабушки или старшие дети, советует Валентина.
Секрет №3
Брать «отгулы». Обсудите с супругом возможность один раз месяц (а лучше чаще) давать друг другу возможность целый день заниматься своими делами. Пока папа проводит время с детьми, мама может сходить в парикмахерскую, погулять, почитать в парке, встретиться с подругами. И, наоборот, в свой «отгул» папа идет на рыбалку, в баню, встречается с друзьями и так далее.
Реальность – это не всегда океан, коктейль и Бали. Но от этого она не становится хуже. Главное, помнить: все можно оптимизировать!
Валентина Красникова
Мать 17 детей, «Мать Героиня - l степени», общественный деятель, эксперт федеральных каналов