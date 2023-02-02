Как не сойти с ума и научиться расслабляться: секреты отдыха от мамы 17 детей

Многодетная мама и отдых. На первый взгляд эти явления кажутся несопоставимыми. Даже в отпуске мама не может по-настоящему расслабиться и вынуждена быть включенной – ведь кто-то должен следить за детьми, кормить их, играть с ними, реагировать на запросы. Но как же тогда восстанавливать силы и перезагружаться? Поговорили с матерью 17 детей, экспертом федеральных каналов Валентиной Красниковой, награжденной медалью «Мать Героиня - l степени» о том, как обновляться, сохранять ресурсы и отдыхать.

По словам Валентины, иногда даже поход в магазин или за документами становится настоящим отдыхом, если этот процесс удается пройти в одиночестве. Чтобы реальность не казалась жестокой, многодетным мамам, мечтающим о расслаблении, стоит помнить о нескольких составляющих.