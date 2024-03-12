Как не подхватить инфекцию в общественных местах: советы врача Лебедева

Но если сесть на незащищенное сиденье в общественном туалете все-таки пришлось, то в большинстве случаев ничего страшного не произойдет – человек надежно защищен собственным иммунитетом. Достаточно хорошо вытереться, а места соприкосновения с сиденьем протереть антибактериальной салфеткой. И обязательно тщательно вымыть руки.

И не стоит забывать о дверных ручках, задвижках и кранах – после того, как вы помыли руки и покинули туалет нужно обработать руки дезинфицирующими салфетками.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Конечно, в конце каждого рабочего дня производят не только внешнюю мойку автобусов и трамваев, но и уборку салонов. Но ежедневно тщательно обработать специальными средствами все сиденья и поручни общественного транспорта нереально. Да и большого смысла в этом нет, ведь с первыми пассажирами в начале рабочей смены салон и все поверхности быстро заполняются различными вирусами и бактериями, внесенными первыми пассажирами. И среди них вполне могут быть и патогенные. Поэтому в общественном транспорте лучше по возможности держаться за поручни в перчатках. А после выхода из салона следует обработать руки дезинфицирующей салфеткой.

«И не забывайте о защитной медицинской маске, особенно в сезон гриппа и ОРВИ. Ведь соблюсти социальную дистанцию в транспорте невозможно, тем более в «час пик», - отметил эксперт.

АЭРОПОРТЫ/ВОКЗАЛЫ/САМОЛЕТЫ/ПОЕЗДА

Любой оживленный транспортный узел может стать источником инфицирования самыми разными возбудителями, как вирусной, так и бактериальной природы. Правда, никаких уникальных возбудителей там, как правило, нет. Ведь эти места - вариант обычного общественного транспорта. Поэтому, если вы пользуетесь метро, электричками и другим наземным транспортом в «обычной жизни», то ни с какими «новыми» возбудителями инфекций в аэропорту, в самолете, на вокзале и в поезде вы не встретитесь.

Тем не менее, одним из самых «грязных» мест на планете считаются аэропорты. А самыми «опасными» местами аэропорта являются кабинки пунктов досмотра и багажные лотки для вещей.

Есть опасность инфицирования и в салоне самолета. Нужно учитывать, что промежуток времени между прибытием и вылетом следующего рейса обычно ограничен, тем более в «горячий» сезон. И для тщательной уборки салона, и особенно кресел, времени практически нет. Многочисленные исследования показали, что больше всего самых разных микроорганизмов – потенциальных возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций - находится на поверхностях, окружающих сидящего в кресле пассажира. Особенно - на откидных столиках и в кармашке, расположенном на впереди стоящем кресле, где кроме журналов, рекламных проспектов и инструкций, часто можно обнаружить остатки еды, использованные салфетки и другой мусор.

И, конечно, «особое» место на борту самолета – туалет. Во время стоянок туалеты убирают в первую очередь, но в полёте (особенно длительном) в туалете возможно лишь собрать мусор с пола и брызнуть освежителем воздуха. Идеальным местом для нахождения различных микроорганизмов является не только унитаз, но и постоянно мокрая раковина.