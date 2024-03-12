Как не подхватить инфекцию в общественных местах: советы врача Лебедева
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Как бы не хотел человек оградить себя от различных бактерий и вирусов, достичь этого практически невозможно. Местами повышенного риска заражения различными инфекциями являются общественные места, но, пребывая в них, вполне возможно защититься от окружающих потенциально опасных факторов. Главное - помнить о соблюдении правил личной гигиены, соблюдение которых является неотъемлемой частью заботы и о своём здоровье, и о здоровье окружающих. О них порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ
Традиционно общественный туалет считаются одним из самых опасных в плане гигиены общественных мест. Но деваться некуда, посещать его приходится всем.
В среднестатистическом общественном туалете обитают многочисленные патогены, в том числе и кишечного происхождения (кишечная палочка, сальмонелла, различные вирусы, стафилококки, стрептококки и др.). Причем встретить их можно не только на ободке унитаза, но и на дверных ручках, дозаторах туалетной бумаги, сушилках для рук, различных поверхностях. Кстати, сиденья унитазов вовсе не являются главным рассадником микробов - исследования показали, что на дверных ручках, ручках смыва и кранах на раковине их гораздо больше.
Самыми «опасными» разновидностями общественных туалетов являются туалеты с выгребной ямой и биотуалеты. Как правило они не оборудованы раковинами с водой, в них нет системы смыва и регулярная санитарная обработка практически не предусмотрена. А в жаркую погоду подобные туалеты могут стать настоящей «фабрикой» патогенных микроорганизмов.
Как обезопасить себя? Прежде всего, даже в самом чистом на первый взгляд общественном туалете не стоит садиться на унитаз, особенно если есть даже малейшие повреждения кожи. Единственным исключением являются «умные» унитазы с сиденьем, которое полностью оборачивается одноразовой пленкой при каждом использовании. Конечно, можно воспользоваться одноразовыми накладками, но в большинстве туалетов они не предусмотрены. В крайнем случае можно положить на сиденье туалетную бумагу, салфетки или бумажные полотенца. Обрабатывать сиденья антибактериальными салфетками или санитайзерами бессмысленно – для наступления антисептического эффекта нужно достаточно продолжительное время и различные комбинации дезинфицирующих средств.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Но если сесть на незащищенное сиденье в общественном туалете все-таки пришлось, то в большинстве случаев ничего страшного не произойдет – человек надежно защищен собственным иммунитетом. Достаточно хорошо вытереться, а места соприкосновения с сиденьем протереть антибактериальной салфеткой. И обязательно тщательно вымыть руки.
И не стоит забывать о дверных ручках, задвижках и кранах – после того, как вы помыли руки и покинули туалет нужно обработать руки дезинфицирующими салфетками.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
Конечно, в конце каждого рабочего дня производят не только внешнюю мойку автобусов и трамваев, но и уборку салонов. Но ежедневно тщательно обработать специальными средствами все сиденья и поручни общественного транспорта нереально. Да и большого смысла в этом нет, ведь с первыми пассажирами в начале рабочей смены салон и все поверхности быстро заполняются различными вирусами и бактериями, внесенными первыми пассажирами. И среди них вполне могут быть и патогенные. Поэтому в общественном транспорте лучше по возможности держаться за поручни в перчатках. А после выхода из салона следует обработать руки дезинфицирующей салфеткой.
«И не забывайте о защитной медицинской маске, особенно в сезон гриппа и ОРВИ. Ведь соблюсти социальную дистанцию в транспорте невозможно, тем более в «час пик», - отметил эксперт.
АЭРОПОРТЫ/ВОКЗАЛЫ/САМОЛЕТЫ/ПОЕЗДА
Любой оживленный транспортный узел может стать источником инфицирования самыми разными возбудителями, как вирусной, так и бактериальной природы. Правда, никаких уникальных возбудителей там, как правило, нет. Ведь эти места - вариант обычного общественного транспорта. Поэтому, если вы пользуетесь метро, электричками и другим наземным транспортом в «обычной жизни», то ни с какими «новыми» возбудителями инфекций в аэропорту, в самолете, на вокзале и в поезде вы не встретитесь.
Тем не менее, одним из самых «грязных» мест на планете считаются аэропорты. А самыми «опасными» местами аэропорта являются кабинки пунктов досмотра и багажные лотки для вещей.
Есть опасность инфицирования и в салоне самолета. Нужно учитывать, что промежуток времени между прибытием и вылетом следующего рейса обычно ограничен, тем более в «горячий» сезон. И для тщательной уборки салона, и особенно кресел, времени практически нет. Многочисленные исследования показали, что больше всего самых разных микроорганизмов – потенциальных возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций - находится на поверхностях, окружающих сидящего в кресле пассажира. Особенно - на откидных столиках и в кармашке, расположенном на впереди стоящем кресле, где кроме журналов, рекламных проспектов и инструкций, часто можно обнаружить остатки еды, использованные салфетки и другой мусор.
И, конечно, «особое» место на борту самолета – туалет. Во время стоянок туалеты убирают в первую очередь, но в полёте (особенно длительном) в туалете возможно лишь собрать мусор с пола и брызнуть освежителем воздуха. Идеальным местом для нахождения различных микроорганизмов является не только унитаз, но и постоянно мокрая раковина.
Самое лучшее - во время перелета не пользоваться туалетом вообще или пользоваться пореже. Но возможно это далеко не всегда. При пользовании бортовым туалетом прежде всего нужно закрыть крышку унитаза перед смывом, чтобы «обитатели» унитаза не «разлетелись» в ограниченном пространстве. При открывании/закрывании двери туалета и после его посещения протрите руки дезинфицирующей салфеткой.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
В полете всегда нужно иметь при себе дезинфицирующие салфетки. Они необходимы для обработки рук перед едой, ими можно протереть откидной столик и ручки кресел.
Поездка на поезде также несет определенный риск инфицирования болезнетворными микробами. «Опасности» примерно такие, что и в полёте на самолёте, правила безопасности также принципиально не отличаются. Но есть и дополнительный фактор риска – длительность поездки. Основными «железнодорожными инфекциями» являются кишечные инфекции и ОРВИ. Никогда не берите в долгую дорогу скоропортящихся продуктов, не покупайте еду и напитки сомнительного качества с лотков на станциях во время остановок. Пользуйтесь обеззараживающими салфетками и гелями. И, конечно, будьте осторожны и аккуратны при посещении туалета в вагоне.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА
Совсем недавно мы столкнулись с пандемией COVID-19, именно в это время соблюдение гигиены стало еще более актуальным. Особого внимания и ответственности требовало посещение общественных мест – магазинов, торговых центров, транспорта, предприятий общественного питания, спортивных учреждений залы и др. Строгое следование гигиеническим правилам и нормам в таких местах лежит в основе профилактики не только COVID-19, но и многих других инфекционных заболеваний. И то, чему мы научились в пандемию, всегда может пригодится и в обычной жизни. Тем более, что сезон гриппа и ОРВИ хоть и на исходе, но ещё не закончился.
В первую очередь, не забывайте о регулярной и тщательной гигиене рук. В профилактике передачи самых разных инфекций это одно из самых важных правил. Посещая любые общественные места, необходимо использовать антисептические средства для обработки рук, особенно после контакта с поручнями, ручками, различными поверхностями, деньгами и, тем более, перед едой.
Соблюдайте дистанцию, избегайте близкого контакта с больным человеком (чихающим, кашляющим) - возбудители респираторных инфекций передаются воздушно-капельным путем в радиусе примерно 1 метра. И не забывайте о таком средстве личной защиты, как медицинская маска. За время пандемии маски доказали свою эффективность, став барьером между вирусами и человеком, существенно снижая количество вирусов, попадающих в организм.