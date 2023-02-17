Почему расставание с близким человеком – это всегда болезненный процесс и можно ли себя перепрограммировать на менее травмирующий разрыв? Или дело не только в сепарации, а в том, как эта близость формируется? Врач психотерапевт-сексолог-психиатр, кмн Артем Толоконин рассказал passion.ru, как научиться легко отпускать людей из своей жизни.

По словам специалиста, самое главное, о чем стоить всегда помнить, что самый близкий и важный человек в вашей жизни – это вы сами. Именно вы являетесь хозяином и творцом своей жизни и только вы можете создать лучшую жизнь для себя. Это понимание поможет не испытывать одиночество и комплекс неполноценности от того, что вы не с кем-то рядом. В этом просто автоматически отпадет необходимость.

Человек зрелый и самодостаточный привык полагаться и рассчитывать на себя. Для достижения своих целей и задач ему не нужен другой человек, он в силах справиться со своими потребностями самостоятельно.

«В отличие от зависимых людей, которым для того, чтобы чувствовать себя полноценно, необходим другой человек рядом («Не мыслю жизни без тебя», «Если ты уйдешь, весь мир для меня перестанет существовать»). Если человек руководствуется именно такими принципами, это говорит, что он не дружит с собой и не принимает себя», - подчеркивает Артем Толоконин.

Заполнение пустот

Проблема человека, который находится в зависимой от партнёра позиции, в том, что он не чувствуют себя полноценной, уникальной и достойной личностью, объясняет психотерапевт. Отношения в этом случае выстраиваются по принципу: не смыслю свою жизнь без партнера, а в случае разрыва сильно страдают, но не потому что партнер ушел из его жизни, истинная причина в том, что он не принял и не полюбил себя, и для заполнения этих пустот требовался другой человек.

Если такая проблема у вас есть и вам сложно расставаться с друзьями/коллегами/любимым человеком, проанализируйте что именно этот человек дает вам, чего вам не хватает.