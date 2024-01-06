Как мысленно подготовить себя к переменам в жизни: три эффективных техники
Психолог Решетникова рассказала, как решиться на перемены в жизни.
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Каждый из нас сталкивается с необходимостью перемен в жизни — они могут быть маленькими и повседневными или крупными, которые в корне меняют нашу дальнейшую судьбу. Психолог-игропрактик Анастасия Решетникова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о трех эффективных техниках, которые помогут ментально подготовиться к изменениям.
Практика осознанности и принятия
Осознанность - это ключ к принятию перемен. Начните с медитации или простого упражнения осознанности. Найдите способы присутствовать в настоящем моменте, принимая все, что происходит, без сопротивления. Это поможет вам усилить свою способность принимать перемену как неизбежную часть жизни.
Отличный маркер осознанного человека - умение работать с эмоциями. Например, когда возникает стрессовая ситуация, обычные люди проецируют негатив на других или начинают совершать необдуманные решения. Но в состоянии осознанности и принятия человек сперва проживает эмоцию, проговаривает ее и спустя время находит разрешенный способ преодолеть кризис.
Установка позитивных ожиданий
Смена фокуса с опасений на позитивные ожидания может значительно облегчить переход через перемену. Попробуйте вместо мыслей о возможных негативных последствиях сосредоточиться на возможностях, которые эта перемена может принести. Начните визуализировать позитивные исходы.
Здесь можно воспользоваться техникой «Пирамида Дилтса». В процессе подготовки к переменам нужно оценить свои ресурсы на нескольких уровнях: окружение, действия, убеждения, ценности, идентичность и миссия. Сначала исследовать, что есть в точке А и пофантазировать, как изменится картина мира в точке Б.
Адаптация и гибкость
Гибкость в мышлении и способности к адаптации играют важную роль при переживании перемен. Научитесь принимать перемену как часть жизни и развивать свою гибкость, меняя свои ожидания и планы в соответствии с новыми обстоятельствами. Подумайте о том, как вы можете приспособиться к новой ситуации и найти в ней новые возможности.
Гибкость - это умение искать разные подходы к одному вопросу. Определите, как к переменам отнеслись бы люди, которые у вас в авторитете. Подумайте, что хорошего в жизнь других людей принесут ваши изменения.
«Каждая из этих техник может быть мощным инструментом в вашем арсенале при подготовке к переменам. Они не только помогут вам ментально подготовиться к изменениям, но и позволят увидеть в них шанс для личного роста и развития. Помните, что переменные ситуации являются неотъемлемой частью жизни, и способность адаптироваться к ним может стать вашей сильной стороной. Особенно в такое нестабильное время, когда сложно планировать даже на несколько лет вперед».
Анастасия Решетникова
Психолог-игропрактик