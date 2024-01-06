Как мысленно подготовить себя к переменам в жизни: три эффективных техники

Каждый из нас сталкивается с необходимостью перемен в жизни — они могут быть маленькими и повседневными или крупными, которые в корне меняют нашу дальнейшую судьбу. Психолог-игропрактик Анастасия Решетникова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о трех эффективных техниках, которые помогут ментально подготовиться к изменениям.

Практика осознанности и принятия

Осознанность - это ключ к принятию перемен. Начните с медитации или простого упражнения осознанности. Найдите способы присутствовать в настоящем моменте, принимая все, что происходит, без сопротивления. Это поможет вам усилить свою способность принимать перемену как неизбежную часть жизни.

Отличный маркер осознанного человека - умение работать с эмоциями. Например, когда возникает стрессовая ситуация, обычные люди проецируют негатив на других или начинают совершать необдуманные решения. Но в состоянии осознанности и принятия человек сперва проживает эмоцию, проговаривает ее и спустя время находит разрешенный способ преодолеть кризис.

Установка позитивных ожиданий

Смена фокуса с опасений на позитивные ожидания может значительно облегчить переход через перемену. Попробуйте вместо мыслей о возможных негативных последствиях сосредоточиться на возможностях, которые эта перемена может принести. Начните визуализировать позитивные исходы.

Здесь можно воспользоваться техникой «Пирамида Дилтса». В процессе подготовки к переменам нужно оценить свои ресурсы на нескольких уровнях: окружение, действия, убеждения, ценности, идентичность и миссия. Сначала исследовать, что есть в точке А и пофантазировать, как изменится картина мира в точке Б.

Адаптация и гибкость

Гибкость в мышлении и способности к адаптации играют важную роль при переживании перемен. Научитесь принимать перемену как часть жизни и развивать свою гибкость, меняя свои ожидания и планы в соответствии с новыми обстоятельствами. Подумайте о том, как вы можете приспособиться к новой ситуации и найти в ней новые возможности.

Гибкость - это умение искать разные подходы к одному вопросу. Определите, как к переменам отнеслись бы люди, которые у вас в авторитете. Подумайте, что хорошего в жизнь других людей принесут ваши изменения.