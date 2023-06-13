Как мужчина может стать бесплодным: репродуктолог Иртуганова назвала причины

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более чем в 45% случаев именно мужской фактор является причиной бесплодия. Почему мужская репродуктивная система может дать сбой, рассказала врач акушер-гинеколог, репродуктолог Наталья Иртуганова.

По словам специалиста, мужских болезней, приводящих к бесплодию меньше, чем женских. Основными можно назвать болезни яичек, которые приводят к снижению выработки гормонов и нарушению созревания сперматозоидов. К ним относятся крипторхизм (неопущение яичек в мошонку), варикоцеле (расширение вен) или орхит (воспаление яичка).

К тому же существует ряд болезней , которые мешают семенной жидкости попасть в уретру. Они возникают в результате воспаления, операций либо травм. Эндокринные заболевания (превышение или недостаток гормонов) также влияют на фертильность. Недостаток гормонов щитовидной железы может привести к гипотиреозу, превышение пролактина к гиперпролактинемии, а недостаток тестостерона к гипогонадизму.

«Нарушения эрекции и эякуляции – ещё одна проблема. Эректильная дисфункция (импотенция), ретроградная (обратная) эякуляция и анэякуляция (отсутствие эякуляции) – в числе распространенных причин», - дополняет Наталья Иртуганова.

Стать причиной бесплодия могут некоторые болезни, перенесенные в детстве , однако вероятность этого крайне мала. Так называемая «свинка» (эпидемический паротит) может вызывать бесплодие как у мужчин, так и у женщин, причем лишь в небольшом проценте случаев. Болезнь поражает железы, в большинстве случаев страдают лишь слюнные железы, но иногда «свинка» может распространиться в организме и поразить репродуктивную систему – воспаление яичек у мальчиков и воспаление яичников у девочек. В случае болезни необходимо своевременное грамотное лечение, чтобы исключить осложнения.

У мужчин половые инфекции могут стать причиной обструктивного бесплодия , когда происходит воспаление придатков яичек (эпидидимит), семявыносящих и эякуляторных протоков – сперматозоиды не могут попасть из яичек в женские половые пути при эякуляции. Однако развивается бесплодие только при двустороннем воспалении.