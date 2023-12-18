Как избежать травм в зимний период: секреты травматолога-ортопеда

Как правило, с наступлением зимы количество пострадавших от гололеда значительно возрастает. Тысячи граждан ежедневно оказываются в трамвпунктах, получая повреждения различной степени тяжести буквально на ровном месте. Советами о том, как предотвратить получение серьезных травм и максимально смягчить ущерб от падений в зимний период в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» поделился ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+» Павел Сергеевич Семиченков.

Одной из самых распространенных шуток среди травматологов является выражение «гололед — это high season в травмпункте». Действительно, в зимний период к медикам поступает гигантское количество пациентов, которые, поскользнувшись, получают самые разнообразные травмы. Нередко в результате падений люди сталкиваются с переломами лодыжек, переломами лучевой кости в типичном месте, а также переломами верхнего конца плечевой кости, верхнего конца бедренной кости и сотрясением головного мозга.

Предупрежден – значит вооружен

По мнению специалиста, избежать возможных травм позволит понимание того, что лучшей профилактикой травматизма в гололед служит прежде всего осознание высокой вероятности падения во время передвижения на скользких поверхностях. К сожалению, люди регулярно падают по неосторожности именно из-за того, что не до конца осознают серьезность опасности гололеда, а кроме того, оказываются совершенно неподготовленными к возможным падениям. Выходя на улицу во время гололеда, необходимо проявлять крайнюю осторожность. Ключевым будет выступать правило: предупрежден – значит вооружен. Именно благодаря пониманию подобного принципа удастся в разы уменьшить вероятность получения травмы.

Правильный выбор зимней обуви

Помимо этого, травматолог обратил внимание на важность правильного выбора обуви в зимний сезон. При выборе пары для зимних прогулок врач рекомендовал делать выбор в пользу пар с хорошим протектором на подошве, поскольку его наличие напрямую влияет на безопасность пешехода.