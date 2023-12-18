Как избежать травм в зимний период: секреты травматолога-ортопеда
Травматолог-ортопед Павел Семиченков рассказал, как предотвратить травмы зимой.
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Как правило, с наступлением зимы количество пострадавших от гололеда значительно возрастает. Тысячи граждан ежедневно оказываются в трамвпунктах, получая повреждения различной степени тяжести буквально на ровном месте. Советами о том, как предотвратить получение серьезных травм и максимально смягчить ущерб от падений в зимний период в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» поделился ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+» Павел Сергеевич Семиченков.
Одной из самых распространенных шуток среди травматологов является выражение «гололед — это high season в травмпункте». Действительно, в зимний период к медикам поступает гигантское количество пациентов, которые, поскользнувшись, получают самые разнообразные травмы. Нередко в результате падений люди сталкиваются с переломами лодыжек, переломами лучевой кости в типичном месте, а также переломами верхнего конца плечевой кости, верхнего конца бедренной кости и сотрясением головного мозга.
Предупрежден – значит вооружен
По мнению специалиста, избежать возможных травм позволит понимание того, что лучшей профилактикой травматизма в гололед служит прежде всего осознание высокой вероятности падения во время передвижения на скользких поверхностях. К сожалению, люди регулярно падают по неосторожности именно из-за того, что не до конца осознают серьезность опасности гололеда, а кроме того, оказываются совершенно неподготовленными к возможным падениям. Выходя на улицу во время гололеда, необходимо проявлять крайнюю осторожность. Ключевым будет выступать правило: предупрежден – значит вооружен. Именно благодаря пониманию подобного принципа удастся в разы уменьшить вероятность получения травмы.
Правильный выбор зимней обуви
Помимо этого, травматолог обратил внимание на важность правильного выбора обуви в зимний сезон. При выборе пары для зимних прогулок врач рекомендовал делать выбор в пользу пар с хорошим протектором на подошве, поскольку его наличие напрямую влияет на безопасность пешехода.
«К сожалению, зачастую в период межсезонья, когда ранние заморозки сменяются оттепелями, в результате чего возникает подкорка льда под снежным слоем, многие горожане выходят на улицу в демисезонной обуви. Такие пары не предназначены для передвижения по скользкому льду, что в разы повышает вероятность падения и получения различных травм».
Павел Семиченков
Травматолог-ортопед, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+»
Семиченков подчеркнул, что уже при первых заморозках следует переходить на зимнюю обувь, оснащенную протектором, трековой подошвой или небольшим каблуком. Он добавил, что выраженный, но небольшой каблук создает дополнительную антискользящую ступеньку, что существенно увеличивает сцепление с поверхностью.
Мягкие шапки и капюшон как дополнительная защита при падении
«Для профилактики сотрясений головного мозга рекомендую носить мягкие шапки. Особенно важна толщина шапки в области затылка, так как при падении на льду, чаще все удар приходится именно на затылочную область головы».
Павел Семиченков
Травматолог-ортопед, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+»
Вдобавок в качестве дополнительной и надежной защиты головы эксперт посоветовал, капюшон. Врач пояснил, что даже в случае, когда капюшон не надет на голову, при падении он набирает воздух и обеспечивает дополнительную защитную подушку, предотвращая травматические последствия удара.