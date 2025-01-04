Как избежать травм и переломов во время катания на «ватрушке»

В декабре прошлого года в Красноярске девушка погибла, решив покататься на привязанном к машине тюбинге. В России такие происшествия, к сожалению, не редкость. Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал сайту «Страсти», как обезопасить себя во время зимних забав.

Михаил Ярин не считает данное развлечение слишком опасным. Главное — соблюдать несколько правил, уверен эксперт.

«В целом, набор неприятностей на тюбингах такой же, как и везде. Главное — безопасный выкат на пологое место, чтобы на траектории не было никаких зданий, сооружений, деревьев, водоёмов и, не дай бог, проезжей части автодорог. Помимо этого, голову важно защитить шапкой», — уверен собеседник.

По его словам, можно кататься на тюбинге, привязанном к машине, но при условии медленного движения и в пустом поле, где нет каких-либо препятствий. Главное — во время зимних забав не принимать алкоголь и закрывать голову, добавил Михаил Ярин.