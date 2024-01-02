Как избежать переедания и отравления на новогодних каникулах: советы нутрициолога

В период новогодних каникул многие поддаются соблазну насладиться вкусными блюдами, которые украшают праздничные столы. Эксперт-нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как избежать дискомфорта, боли, тошноты и других симптомов, связанных с перееданием и отравлением.

Планируйте питание. Заранее определите количество употребляемых калорий. Если это сложно, то выберите блюда, которые вы будете употреблять в этот вечер. Позаботьтесь об их разнообразии. Помните, что жирные, жареные блюда, салаты с майонезом более калорийные и быстрее вызывают чувство насыщения. Менее калорийные овощные салаты, фрукты. Также важно делать перерывы в 2−3 часа между приемом белковой пищи, такой как мясо, морепродукты, сыры, икра, рыба.

Контролируйте объем потребляемых блюд. Необязательно отказываться от ваших любимых угощений, но контролируйте порции. Общий объем съеденного не должен превышать привычные порции. Попробуйте небольшие кусочки разных блюд, чтобы насладиться разнообразием вкусов, не перегружая свой желудок. Выбирайте еду, которую не так часто употребляете в обыденной жизни, деликатесы. Картошку, котлеты можно поесть в другой день. Во время длительного застолья делайте перерывы, в ходе которых полностью откажитесь от еды и питья.

Не приходите на праздники слишком голодными. Иногда в предвкушении застолья человек может не есть целый день думая, что компенсирует это вечером. Но организм не в состоянии это вынести. Развивается «бешеный» голод, и в первые 10 минут человек без разбора очень быстро поглощает большие объемы пищи. Лучше прийти на праздник слегка голодным.

Применяйте метод сознательного питания. Фокусируйтесь на каждом вкусе, наслаждайтесь ароматами и текстурами. Это даст вашему головному мозгу время для формирования сигнала насыщения, и дальнейшее потребление пищи резко замедлится. Помните, что ваша цель насладиться блюдами, а не просто заполнить ими желудок.

Если у вас тошнота и рвота, обязательно выпейте сорбенты. Они помогают вывести токсины, газы, ускоряют их выведение из организма через кишечник, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и организма в целом. Как следствие улучшается настроение, исчезает тяжесть в животе, появляется «ясность» в голове.

Употребляйте достаточное количество воды в течение праздника. Вода помогает уменьшить чувство голода, улучшает пищеварение и помогает выведению токсинов, борется с обезвоживанием, которое может развиваться на фоне приема алкогольных напитков.

Выходите на прогулку, не сидите постоянно за столом, танцуйте, участвуйте в фотосессии и в конкурсах. Это поможет ускорить процесс пищеварения и отвлечет от еды.