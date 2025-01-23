Как избавиться от второго подбородка без хирургического вмешательства
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Часто даже у худых людей появляется второй подбородок, который портит внешний вид и порождает комплексы у его обладателей. Можно ли избавиться от этого косметического дефекта без хирургического вмешательства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty Егор Махин.
По словам специалиста, убрать второй подбородок можно с помощью зарекомендованного и безопасного способа — мезотерапии. Это метод, при котором шприцем с тончайшей иглой в определенные места на теле вводят коктейли из активных веществ, витаминов, лечебных экстрактов для улучшения состояния кожи, снятия воспаления и боли, активизации кровообращения и улучшения метаболизма.
Реабилитация после мезотерапии длится всего несколько дней, после которых пациент получает максимально естественный результат омоложения. Процедуру разработали для стимуляции регенерации кожи, поэтому можно не опасаться появления эффекта замороженного лица.
«Мезотерапию также используют для увлажнения кожи гиалуроновой кислотой, для избавления от пигментации осветляющими компонентами, лечения рубцовых деформации кожи. Так называемые коктейли из препаратов, витаминов, минералов подбирают под каждого пациента индивидуально»
Егор Махин
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty
Косметолог обратил внимание, что мезотерапию можно применять и для выведения жировых клеток. В этом случае в кожу вводят препараты с липолитическим эффектом. Чаще всего процедуру применяют в области «жировых ловушек» на животе и боках.
При этом использование липолитиков в области лица (носогубные складки, подбородок и другие зоны) возможно лишь специальными препаратами на растительных компонентах, что минимизирует развитие нежелательных эффектов.
Помимо мезотерапии в борьбе с нежелательными жировыми ловушками активно используется ультразвуковой SMAS-лифтинг, который деликатно компактизирует жировую ткань и придает лицу чёткие контуры. Он работает сразу в нескольких направлениях: подтягивает связки, делает ткань более компактной, запускает активную выработку коллагена и эластина. Данный метод можно сочетать с введением мезотерапевтических липолитиков для достижения более яркого эффекта.
Осложнения после мезотерапии
Самым грозным осложнениями мезотерапии подбородка эксперт назвал фиброз (уплотнение тканей под кожей) и атрофию кожи (втянутые участки). Они возникают, когда косметолог использует прямые липолитики вместо непрямых на растительной основе.
Также фиброз может развиться при отсутствии опыта у специалиста. В этом случае может быть неправильно задана глубина вкола, произведено неравномерное распределение препарата канюлей. И тогда пациент не только не избавится от второго подбородка, но и получит шишки.
Егор Махин напомнил, что косметическая клиника должна иметь лицензию и соблюдать все нормы СанПина. Иначе, при несоблюдении асептических условий, появляется риск заражения при проведении процедуры.
«Тщательно выбирайте клинику и врача. Помните, что качественная услуга не может стоить дешево. К тому же скупой всегда платит дважды, так как устранить последствия неправильно проведенной мезотерапии тоже стоит денег»
Егор Махин
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty