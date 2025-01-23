Как избавиться от второго подбородка без хирургического вмешательства

Часто даже у худых людей появляется второй подбородок, который портит внешний вид и порождает комплексы у его обладателей. Можно ли избавиться от этого косметического дефекта без хирургического вмешательства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty Егор Махин.

По словам специалиста, убрать второй подбородок можно с помощью зарекомендованного и безопасного способа — мезотерапии. Это метод, при котором шприцем с тончайшей иглой в определенные места на теле вводят коктейли из активных веществ, витаминов, лечебных экстрактов для улучшения состояния кожи, снятия воспаления и боли, активизации кровообращения и улучшения метаболизма.

Реабилитация после мезотерапии длится всего несколько дней, после которых пациент получает максимально естественный результат омоложения. Процедуру разработали для стимуляции регенерации кожи, поэтому можно не опасаться появления эффекта замороженного лица.