Эндокринолог рассказала, как восстановить сон и укрепить здоровье после новогодних праздников

Включите в рацион растительные продукты, которые работают как биологически активные добавки. К ним относятся плоды баобаба — они нормализуют гормональный фон, являются природным антиоксидантом и пребиотиком. А водоросль хлорелла приводит в порядок давление и уровень сахара в крови, а также снижает тягу к сладкому.

Наращивайте физическую активность

Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, организуйте прогулки на свежем воздухе, играйте в подвижные игры. Физическая активность помогает улучшить обмен веществ в организме, борется с накоплением жиров и снижает риск заболеваний, возникающих из-за лишнего веса.

Нормализуйте сон

В новогодние праздники часто нарушается режим сна и бодрствования. Но для нормальной работы организма сон должен быть полноценным и качественным. Это очень важный пункт в программе восстановления после январских каникул. Длительность сна должна составлять не менее 8 часов в сутки, особое значение имеет время с 23:00 до 3:00 — в этот период вырабатываются все гормоны, необходимые для нормализации веса, баланса нервной системы и сохранения красоты.

Откажитесь от голодания

После праздничных дней многие люди организуют голодовки и детокс, чтобы очистить организм и сбросить лишние килограммы, набранные за время каникул. Но так делать ни в коем случае нельзя: голодание может ухудшить самочувствие и спровоцировать расстройства пищевого поведения. Также из-за этого нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, возникает дефицит витаминов, появляются проблемы с психикой и эмоциональным состоянием.

Поэтому не стоит устраивать голодовки и дни детокса с соками и смузи. Лучше придерживаться сбалансированного рациона питания.

Соблюдайте водный режим

Чтобы отслеживать водный баланс, можно ориентироваться на чувство сухости во рту. Если появляется это ощущение — значит, организму не хватает жидкости, поэтому нужно выпить воду. Обращайте внимание на язык — он должен быть всегда влажным. Это показатель нормального водного баланса.

Посетите баню и сходите к косметологу

При отсутствии противопоказаний (гипертония, повышенная температура тела, тяжелые хронические заболевания) можно сходить в баню и сделать обертывания. Это прекрасный способ детокса и расслабления нервной системы.

Также будут полезны косметологические процедуры и лимфодренаж — это положительно отразится на коже и внешнем виде.

Проверьте здоровье

Пройдите чекап организма на гормоны, состав витаминов и минералов. Если будут выявлены отклонения — врач подберет для вас препараты, которые помогут нормализовать показатели и укрепить здоровье.