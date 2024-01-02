Эндокринолог рассказала, как восстановить сон и укрепить здоровье после новогодних праздников
Эндокринолог Петрова рассказала, как восстановить сон и питание после праздников.
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Переедание, недосып, алкогольная интоксикация — вот ключевые виновники проблем с самочувствием после новогодних праздников. Чтобы привести себя в норму, нужно работать над укреплением здоровья. Эндокринолог Ирина Петрова в эксклюзиввной беседе с сайтом «Страсти» поделилась советами, которые помогут восстановить организм после январских каникул.
Сбалансируйте питание
Первично необходима нутрициологическая поддержка, которая основана на восстановлении интервала питания и рациона. Сделайте акцент на полезные жиры: масла (оливковое, кокосовое, МСТ, ГХИ), орехи. Добавьте качественный белок: креветки, морскую рыбу, яйца, индейку. Также будут полезны цельнозерновые крупы (в умеренном количестве), свежие овощи, листья салата.
«После новогодних застолий нужно употреблять в пищу больше витаминов, минералов и антиоксидантов. В этом помогут так называемые суперфуды — продукты с максимально большим содержанием полезных веществ: авокадо, свекла, куркума, проростки семян, квашеная и белокочанная капуста, брокколи, чеснок, грибы».
Ирина Петрова
Эндокринолог
Включите в рацион растительные продукты, которые работают как биологически активные добавки. К ним относятся плоды баобаба — они нормализуют гормональный фон, являются природным антиоксидантом и пребиотиком. А водоросль хлорелла приводит в порядок давление и уровень сахара в крови, а также снижает тягу к сладкому.
Наращивайте физическую активность
Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, организуйте прогулки на свежем воздухе, играйте в подвижные игры. Физическая активность помогает улучшить обмен веществ в организме, борется с накоплением жиров и снижает риск заболеваний, возникающих из-за лишнего веса.
Нормализуйте сон
В новогодние праздники часто нарушается режим сна и бодрствования. Но для нормальной работы организма сон должен быть полноценным и качественным. Это очень важный пункт в программе восстановления после январских каникул. Длительность сна должна составлять не менее 8 часов в сутки, особое значение имеет время с 23:00 до 3:00 — в этот период вырабатываются все гормоны, необходимые для нормализации веса, баланса нервной системы и сохранения красоты.
Откажитесь от голодания
После праздничных дней многие люди организуют голодовки и детокс, чтобы очистить организм и сбросить лишние килограммы, набранные за время каникул. Но так делать ни в коем случае нельзя: голодание может ухудшить самочувствие и спровоцировать расстройства пищевого поведения. Также из-за этого нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, возникает дефицит витаминов, появляются проблемы с психикой и эмоциональным состоянием.
Поэтому не стоит устраивать голодовки и дни детокса с соками и смузи. Лучше придерживаться сбалансированного рациона питания.
Соблюдайте водный режим
Чтобы отслеживать водный баланс, можно ориентироваться на чувство сухости во рту. Если появляется это ощущение — значит, организму не хватает жидкости, поэтому нужно выпить воду. Обращайте внимание на язык — он должен быть всегда влажным. Это показатель нормального водного баланса.
Посетите баню и сходите к косметологу
При отсутствии противопоказаний (гипертония, повышенная температура тела, тяжелые хронические заболевания) можно сходить в баню и сделать обертывания. Это прекрасный способ детокса и расслабления нервной системы.
Также будут полезны косметологические процедуры и лимфодренаж — это положительно отразится на коже и внешнем виде.
Проверьте здоровье
Пройдите чекап организма на гормоны, состав витаминов и минералов. Если будут выявлены отклонения — врач подберет для вас препараты, которые помогут нормализовать показатели и укрепить здоровье.