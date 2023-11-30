Как избавиться от неприятного запаха от ног: 7 советов от эндокринолога

Неприятный запах от ног, другими словами - гипергидроз или бромгидроз, это запах, который исходит разложения бактерий на коже в результате возможного сочетания пота, кожного жира и бактерий. Этот запах может быть неприятным и вызывать дискомфорт для окружающих, а также стать причиной социального неудобства для человека. Причины неприятного запаха ног могут быть разными, включая недостаточную гигиену ног, ношение неудобной обуви, нарушение метаболизма, последствия сахарного диабета, гормональные нарушения, диету с большим содержанием красного мяса или чрезмерного употребления алкоголя и специфических продуктов. О каких опасностях может это говорить и как устранить неприятность, портал «Страсти» узнал у эндокринолога Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольги Черницкой.

Причины симптома «Неприятный запах от ног и их потливость»

Повышенное потоотделение. Неприятный запах ног может быть связан с повышенным потоотделением, особенно у людей, у которых гипергидроз (повышенное потоотделение). Микроорганизмы могут размножаться в поте, вызывая неприятный запах. Несоответствующая гигиена. Также данная проблема может быть вызвана несоответствующей гигиеной, особенно если вы недостаточно тщательно моете и не вытираете ноги.

Ношение синтетических носков. Носки из синтетических материалов могут препятствовать циркуляции воздуха, удерживая влагу на ногах и способствуя размножению бактерий, что также может вызывать неприятный запах.

Грибковые инфекции. Грибковые инфекции ногтей или кожи могут вызывать неприятный запах.

Ожирение. Ожирение может привести к повышенному потоотделению и вызвать неприятный запах ног.

Изменения в диете. Употребление специфических продуктов может вызывать неприятный запах ног, таких как чеснок, лук, острый перец, алкоголь и кофе.

Болезни. Неприятный запах ног может быть признаком некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни почек, проблемы щитовидной железы.

Гипер- и гипогликемические состояния. Поможет контроль и коррекция гликемии (гликемический профиль: измерить сахар натощак, до и через 2 часа после еды, перед сном и в 3 часа ночи).

Поражение нервов (полинейропатия). Поможет курс Тиоктовой кислоты и витаминов В.

Нарушение функции щитовидной железы. Необходимо сдать анализ на ТТГ, свободный Т4, АТТПО.

Как вылечить «Неприятный запах от ног»?

Чтобы справиться с неприятным запахом он ног, поддерживайте гигиену и соблюдайте следующие правила:

1. Регулярно мойте ноги с мылом и теплой водой.

2. Сушите ноги. Избегайте длительной надежды влажным носкам и обуви, поскольку это может способствовать развитию бактерий и грибков, которые могут вызывать запах.

3. Меняйте носки и обувь.

4. Используйте антисептические средства для обуви. Существуют специальные спреи и порошки, которые могут помочь устранить запах из обуви.

5. Избегайте синтетических тканей. Синтетические ткани могут уменьшить вентиляцию ног и привести к запаху. Предпочитайте носки и обувь из натуральных материалов, таких как хлопок или кожа.

6. Применяйте дезодоранты для ног. Многие дезодоранты предназначены для уменьшения запаха ног и могут быть эффективны, если используются правильно.