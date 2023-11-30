Как избавиться от неприятного запаха от ног: 7 советов от эндокринолога
Врач Черницкая назвала болезни, на которые указывает неприятный запах от ног.
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Неприятный запах от ног, другими словами - гипергидроз или бромгидроз, это запах, который исходит разложения бактерий на коже в результате возможного сочетания пота, кожного жира и бактерий. Этот запах может быть неприятным и вызывать дискомфорт для окружающих, а также стать причиной социального неудобства для человека. Причины неприятного запаха ног могут быть разными, включая недостаточную гигиену ног, ношение неудобной обуви, нарушение метаболизма, последствия сахарного диабета, гормональные нарушения, диету с большим содержанием красного мяса или чрезмерного употребления алкоголя и специфических продуктов. О каких опасностях может это говорить и как устранить неприятность, портал «Страсти» узнал у эндокринолога Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольги Черницкой.
Причины симптома «Неприятный запах от ног и их потливость»
Повышенное потоотделение. Неприятный запах ног может быть связан с повышенным потоотделением, особенно у людей, у которых гипергидроз (повышенное потоотделение). Микроорганизмы могут размножаться в поте, вызывая неприятный запах. Несоответствующая гигиена. Также данная проблема может быть вызвана несоответствующей гигиеной, особенно если вы недостаточно тщательно моете и не вытираете ноги.
Ношение синтетических носков. Носки из синтетических материалов могут препятствовать циркуляции воздуха, удерживая влагу на ногах и способствуя размножению бактерий, что также может вызывать неприятный запах.
Грибковые инфекции. Грибковые инфекции ногтей или кожи могут вызывать неприятный запах.
Ожирение. Ожирение может привести к повышенному потоотделению и вызвать неприятный запах ног.
Изменения в диете. Употребление специфических продуктов может вызывать неприятный запах ног, таких как чеснок, лук, острый перец, алкоголь и кофе.
Болезни. Неприятный запах ног может быть признаком некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни почек, проблемы щитовидной железы.
Гипер- и гипогликемические состояния. Поможет контроль и коррекция гликемии (гликемический профиль: измерить сахар натощак, до и через 2 часа после еды, перед сном и в 3 часа ночи).
Поражение нервов (полинейропатия). Поможет курс Тиоктовой кислоты и витаминов В.
Нарушение функции щитовидной железы. Необходимо сдать анализ на ТТГ, свободный Т4, АТТПО.
Как вылечить «Неприятный запах от ног»?
Чтобы справиться с неприятным запахом он ног, поддерживайте гигиену и соблюдайте следующие правила:
1. Регулярно мойте ноги с мылом и теплой водой.
2. Сушите ноги. Избегайте длительной надежды влажным носкам и обуви, поскольку это может способствовать развитию бактерий и грибков, которые могут вызывать запах.
3. Меняйте носки и обувь.
4. Используйте антисептические средства для обуви. Существуют специальные спреи и порошки, которые могут помочь устранить запах из обуви.
5. Избегайте синтетических тканей. Синтетические ткани могут уменьшить вентиляцию ног и привести к запаху. Предпочитайте носки и обувь из натуральных материалов, таких как хлопок или кожа.
6. Применяйте дезодоранты для ног. Многие дезодоранты предназначены для уменьшения запаха ног и могут быть эффективны, если используются правильно.
7. Смотрите за диетой. Некоторые продукты, такие как чеснок и лук, могут способствовать появлению запаха. Питайтесь здоровой диетой, богатой фруктами и овощами, и уменьшайте количество употребляемых специй и острых блюд.
При выявленной полинейропатии - нужно провести курс Берлитиона и Комбилипена. Берлитион лучше начать с капельниц, так эффективнее, но можно и сразу в таблетках 600 мг 1раз в день 2 мес и Комбилипен колоть в/м по 2 мл 10 дней. И обследование на грибок обязательно, т.к. при диабете это частое явление.
Ольга Черницкая
Эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Кроме того, по словам эксперта, следует чаще контролировать сахар, так как именно из-за его повышения может появляться запах. В этом случае потребуется коррекция сахароснижающей терапии. «Весной и осенью необходимо пропивать курсом витамины для больных диабетом, они так и называются. Еще Доппельгерц, Вервагфарма. Самое главное - держать в норме сахар!», - отметила врач.
В первую очередь нужно устранить причину, а при неэффективности медикаментозной терапии есть более радикальные методы устранения - Ботулотоксин в стопы (эффект 6 мес), лазерная терапия.
В любом случае, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. Он поможет назначить лечение на основе причины вашего запаха. Сильный запах может быть связан с инфекцией или