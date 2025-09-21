Как избавиться от акне и тусклого цвета лица: советы косметолога

Детокс стимулирует ряд процессов в организме:

Активизирует микроциркуляцию, улучшая питание клеток и ускоряя выведение токсинов из организма;

Устраняет отеки и выводит лишнюю жидкость;

Удаляет ороговевшие клетки.

Регуляция работы сальных желез снижает выработку кожного сала, предотвращая развитие акне и других кожных заболеваний. Антиоксидантная защита нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение кожи. После процедуры детокса уменьшается количество высыпаний, выравнивается тон кожи, и лицо приобретает ровное здоровое сияние.

Враги здоровой кожи: внешние и внутренние источники загрязнения

Кожа – это естественный барьер, который ежедневно принимает на себя удар от множества агрессивных факторов. Источники загрязнения принято делить на внешние и внутренние.

К внешним относится загрязненный воздух, ультрафиолетовое излучение, некачественные продукты для ухода, которые могут содержать вредные вещества. Они забивают поры и могут вызывать аллергические реакции – различные раздражения, высыпания.

К внутренним факторам можно отнести неправильное питание с избытком жирной пищи, хронический стресс, недостаток сна, различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания нарушают усвоение питательных веществ и выведение токсинов, что отражается на состоянии кожи, делая ее бледной и тусклой.