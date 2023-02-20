Как и почему самый узнаваемый психолог России Михаил Лабковский защищает своего «непринятого ребенка»

Психолог считает, что заявления Лабковского неудобны, но не слишком, поскольку остро высказываться про Фрейда, например, он не стал, «с громкими именами играть опасно» . Поэтому Лабковский выбрал Юнга – за Юнга не будет значимых последствий. В этот момент вступает в игру второй ведущий архетип Михаила – «Мудрец ».

В жизни Лабковского стратегия «Мудреца» встречается намного чаще, поясняет эксперт по архетипам. Это работа юристом и писательство, обширная психологическая практика с клиентами, радио и телевидение, лекции в ведущих университета мира.

Но какая же субличность действительно главная, вокруг которой выстроены, как баррикады, и образ дотошного юриста, и образ популярного писателя и психолога, бесстрашно развенчивающего мифы и негативные убеждения?