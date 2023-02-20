Как и почему самый узнаваемый психолог России Михаил Лабковский защищает своего «непринятого ребенка»
Фото: Скриншот видео, YouTube-канал «Надежда Стрелец»
Самый узнаваемый психолог России по версии Forbes Михаил Лабковский в своем недавнем интервью YouTube-блогеру Надежде Стрелец заявил, что швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг и его архетипы «чушь собачья». Дипломированный психолог, журналист и эксперт по архетипам Ольга Петерс рассказала passion.ru, как и почему даже признанный эксперт может ошибаться.
По словам специалиста, личный бренд Лабковского построен на стыке нескольких архетипов. Отрицая Юнга и архетипы как методику, он создает определенное впечатление о себе. «Элемент бунтарства, смелость играть по своим правилам всегда очень привлекает публику», - подчеркивает Ольга Петерс.
В юности Лабковского исключили из двух институтов. Почему? Михаил сам рассказал в интервью, что хоть в его прошлом и был исторический факультет, ему в принципе нет дела до исторических личностей, он не признаёт их гениями в силу их диагноза, невроза. А сейчас Михаил умело эксплуатирует смыслы архетипа «Бунтарь», привлекая к себе внимание неудобными и смелыми заявлениями.
Ольга Петерс
Дипломированный психолог, журналист и эксперт по архетипам
Психолог считает, что заявления Лабковского неудобны, но не слишком, поскольку остро высказываться про Фрейда, например, он не стал, «с громкими именами играть опасно». Поэтому Лабковский выбрал Юнга – за Юнга не будет значимых последствий. В этот момент вступает в игру второй ведущий архетип Михаила – «Мудрец».
В жизни Лабковского стратегия «Мудреца» встречается намного чаще, поясняет эксперт по архетипам. Это работа юристом и писательство, обширная психологическая практика с клиентами, радио и телевидение, лекции в ведущих университета мира.
Но какая же субличность действительно главная, вокруг которой выстроены, как баррикады, и образ дотошного юриста, и образ популярного писателя и психолога, бесстрашно развенчивающего мифы и негативные убеждения?
Внутренний ребенок – «Невинный»! Михаил много работал с детьми и это связано с его личным «неудобным» детством. СДВ и СДВГ вследствие асфиксии при родах. По-простому —дефицит внимания, отсутствие концентрации + импульсивность одновременно». Уже во взрослом возрасте Лабковский решил эту свою проблему медикаментозно, но до того – надо было защищаться, ведь ожиданиям общества о себе, как любой ребенок с СДВГ, он не соответствовал…
Ольга Петерс
Дипломированный психолог, журналист и эксперт по архетипам
Ольга Петерс считает, что все вышеперечисленное мешало Лабковскому добиться успеха, и потому он сам скорректировал проблему. «Но до сих пор Михаил вполне успешно защищает своего внутреннего, недолюбленного и непринятого «Невинного», коммуницируя с социумом как «Бунтарь» и «Мудрец», - заключила она.
В заключение эксперт добавила, что можно сколько угодно отрицать архетипы, но при этом действовать чётко в рамках своих ведущих архетипических стратегий, сформированных социокультурном слоем, в котором мы рождаемся и растем.
«Вне зависимости от того, насколько перед вами известный, признанный, популярный статусный человек, старайтесь глядеть внутрь – в его страхи и сомнения, проявления и истинную мотивацию», - посоветовала Ольга Петерс.