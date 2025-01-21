Как и почему происходит выпадение матки: объясняет врач-гинеколог
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Выпадение матки — серьезная патология, которая иногда возникает, как у молодых, так и у пожилых женщин. О причинах, симптомах и методах профилактики недуга сайту «Страсти» рассказала врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.
Выпадение матки, или пролапс — это видимое смещение матки и стенок влагалища вниз, возникающее в результате ослабления связочного аппарата. Это последняя стадия опущения, когда и шейка матки, и ее тело оказываются за пределами половой щели.
Среди основных факторов риска врач выделяет травматичные или многочисленные роды, дефицит эстрогенов (особенно в период менопаузы), хроническую анемию, хронические заболевания, ведущие к повышению внутрибрюшного давления (например, астма), ожирение, гиподинамию и запоры. Также важную роль играет дисплазия соединительной ткани.
«Один из частых симптомов выпадения матки — нарушение мочеиспускания. Также могут возникнуть боли при половом акте, чувство тяжести внизу живота, распирание в области промежности»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Нелеченое выпадение матки может привести к инфекционным заболеваниям, некрозу тканей и потере органа.
«При выпадении матки нарушается микрофлора влагалища, что может стать причиной частых инфекций. Смещение прямой кишки может вызвать геморрой и недержание. Непроизвольное мочеиспускание ведет к циститам и пиелонефритам»
Меланя Маилян
На поздних стадиях применяется хирургическое лечение или использование пессария — устройства для поддержания органов таза. Профилактика включает бережное ведение родов, лазерное омоложение промежности при первых признаках опущения, прием БАДов и упражнения Кегеля.