Как и почему происходит выпадение матки: объясняет врач-гинеколог

Выпадение матки — серьезная патология, которая иногда возникает, как у молодых, так и у пожилых женщин. О причинах, симптомах и методах профилактики недуга сайту «Страсти» рассказала врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.

Выпадение матки, или пролапс — это видимое смещение матки и стенок влагалища вниз, возникающее в результате ослабления связочного аппарата. Это последняя стадия опущения, когда и шейка матки, и ее тело оказываются за пределами половой щели.

Среди основных факторов риска врач выделяет травматичные или многочисленные роды, дефицит эстрогенов (особенно в период менопаузы), хроническую анемию, хронические заболевания, ведущие к повышению внутрибрюшного давления (например, астма), ожирение, гиподинамию и запоры. Также важную роль играет дисплазия соединительной ткани.