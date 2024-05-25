Как долго можно находиться на солнце летом без вреда для здоровья

Полезные советы:

• В солнечную погоду старайтесь находиться в тени. Безопасное время пребывания на солнце – утром до 11:00, и после 15:00. Можно ориентироваться по длине Вашей тени, если она короче Вашего роста, то лучше спрятаться.

• Носите одежду с длинными рукавами, закрывающую кожу, шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки. Можно выбирать специальную одежду, с указанием коэффициента защиты от ультрафиолета.

• Солнцезащитный крем с SPF не менее 30 на части тела, не прикрытые одеждой. SPF-средство должно обеспечивать защиту от А и В лучей. Выбирайте водостойкие средства, особенно находясь на берегу моря (или любого водоема). Также после купания, активного потоотделения важно обновлять слой средства каждые два часа.

А если вы боитесь, что при постоянном избегании солнца у вас будет дефицит витамина D, есть простой способ. Сейчас во всем мире специалисты едины во мнении, что дополнительный профилактический прием витамина D показан всем, от рождения до старости. Главное, не «переборщить» с дозой и проконсультироваться со специалистом.