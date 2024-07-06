Как часто нужно мыть руки в день и что будет, если этого не делать
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Каждого ребенка с малых лет учат мыть руки перед едой и после прогулки. А во время пандемии привычка постоянно дезинфицировать ладони появилась у очень многих людей, поэтому антисептики стали уже обыденностью. Но сколько на самом деле раз в день нужно это делать и есть ли предел? Портал «Страсти» обратился за ответом к Михаилу Лебедеву, ведущему эксперту, руководителю группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам врача, в среднем в России за год возникает около 300 вспышек инфекционных заболеваний, причиной которых становятся немытые руки. «Классическими» болезнями грязных рук считаются, прежде всего, инфекции с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя (кишечные инфекции, вирусный гепатит А, брюшной тиф, холера). Огромна роль грязных рук в распространении острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа.
Конечно, риск заражения тем или иными недугом зависит от многих факторов, например, времени года, санитарной ситуации в конкретном регионе. У маленьких детей чаще отмечаются вирусные инфекции. Также крайне распространен гельминтоз (глистные инвазии). И шанс принести грипп или диарею, а не холеру из московского детского сада — на порядок выше.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Летом, по словам эксперта, из-за немытых рук велика вероятность подхватить на черноморском побережье ротавирус или кишечную палочку. Теоретически, возможна и холера.
Когда говорят о смертельно опасных болезнях, то в первую очередь имеют в виду холеру, брюшной тиф. Но при отсутствии лечения или при несвоевременном лечении также смертельно опасны для детей острые кишечные инфекции, в частности, ротавирусная инфекция.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
При любых симптомах инфекционного заболевания следует обратиться к врачу, он поставит точный диагноз.
Когда нужно мыть руки?
Источником инфекции может быть другой человек, инфицированные животные, предметы обихода, мебель и прочее. Однако подавляющее большинство возбудителей «убивается» тщательным мытьем рук с мылом:
• после посещения туалета,.
• перед приготовлением пищи,
• перед употреблением пищи,
• после прикосновения к сырому мясу и рыбе,
• после чихания или кашля,
• после контакта с животными,
• после посещения общественных мест, транспорта,
• после уборки,
• после ухода за больными,
• после контакта с вещами и выделениями больного.
В первую очередь в борьбе с инфекцией имеет значение использование самого мыла, а также механическое и термическое действие струи воды.
И эта процедура не должна быть формальной. Открыл кран, провел раз одной намыленной рукой под другой или просто сполоснул ладони — и побежал дальше. Ребенку важно объяснить, что гигиена рук — это не блажь, а важная процедура, как, например, чистка зубов.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как правильно мыть руки?
• Смочить руки и намылить их до образования пены.
• Руки следует тереть хотя бы 15- 20 секунд (раз гиппопотам — два гиппопотам — три гиппопотам…).
• Не забывайте протирать как следует всю поверхность рук: и тыльную сторону, и запястья, и между пальцами, и кончики пальцев.
• Всегда лучше смыть пену и намылить руки еще раз. Зачем? В первый раз вы «изгнали» микробов с кожи, во второй раз — из открывшихся от водных процедур пор.
• Вода из-под крана не должна быть слишком горячей, хотя мы и привыкли слышать, что кипяток убивает бактерии и микробы. Для мытья рук нужна теплая проточная вода.
• Полотенца для рук у взрослых и детей лучше завести разные. И менять их по возможности следует раз в один-два дня.