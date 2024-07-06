Как часто нужно мыть руки в день и что будет, если этого не делать

Каждого ребенка с малых лет учат мыть руки перед едой и после прогулки. А во время пандемии привычка постоянно дезинфицировать ладони появилась у очень многих людей, поэтому антисептики стали уже обыденностью. Но сколько на самом деле раз в день нужно это делать и есть ли предел? Портал «Страсти» обратился за ответом к Михаилу Лебедеву, ведущему эксперту, руководителю группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам врача, в среднем в России за год возникает около 300 вспышек инфекционных заболеваний, причиной которых становятся немытые руки. «Классическими» болезнями грязных рук считаются, прежде всего, инфекции с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя (кишечные инфекции, вирусный гепатит А, брюшной тиф, холера). Огромна роль грязных рук в распространении острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа.