Как часто надо ходить к стоматологу, если ничего не беспокоит

Профилактические осмотры у стоматолога — важнейшая часть заботы о своем здоровье. Даже если вы считаете, что ваши зубы и десны в порядке, следует периодически обращаться к доктору. Это поможет своевременно выявить болезни, научиться грамотно ухаживать за зубами и правильно выбирать гигиенические средства. Кроме того, в клинике можно провести профессиональную чистку полости рта, которая является отличной профилактикой многих серьезных проблем. О том, с какой регулярностью нужно посещать стоматолога и почему это важно, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Безусловно, необходимо планировать визиты к стоматологу даже тогда, когда у вас ничего не болит. Оптимальная частота посещений варьируется в зависимости от индивидуальных факторов. Для чего нужно регулярно записываться на прием?

Для профилактических осмотров

Рекомендуется посещать лечащего врача как минимум раз в полгода. На приеме стоматолог проведет проверку состояния зубов, десен, слизистой оболочки полости рта, при необходимости сделает рентгеновские снимки.

Обычно осмотр состоит из нескольких этапов, предназначенных для оценки и поддержания здоровья полости рта. Специалист задаст вопросы об общем самочувствии, о предыдущих проблемах и методах лечения, осмотрит зубы и десны. Это поможет выявить наличие кариеса, бактериального налета, зубного камня. Врач также может проверить высоту десен и состояние эмали.

Порядок осмотра может незначительно отличаться в зависимости от конкретной стоматологической клиники и вашего состояния. Как правило, это абсолютно безболезненная процедура, которая проводится в комфортных условиях.

Для консультации

На профилактическом приеме стоматолог обсудит с вами результаты осмотра, даст рекомендации по уходу за полостью рта, предложит решения для улучшения здоровья и ответит на вопросы. Он расскажет о правильной технике чистки зубов и выборе подходящей зубной щетки, пасты и дополнительных устройств для гигиены полости рта.

Обычно доктор советует обращать внимание на переднюю и заднюю стороны зубов, а также на жевательные поверхности, предупреждает о вреде частого употребления в пищу сахаросодержащих продуктов и кислых напитков. На приеме могут быть также назначены медикаменты в случае выявленных стоматологических заболеваний.

Для регулярной профессиональной гигиены полости рта

Домашние гигиенические процедуры нельзя считать полноценной чисткой зубов. Это просто уход, поддержание баланса иммунной системы полости рта, которая является частью пищеварительного тракта, имеет слизистую оболочку и обладает собственными защитными механизмами. Если вы будете заботиться о здоровье зубов и десен, то и со всеми остальными органами, участвующими в переработке пищи, все будет отлично.