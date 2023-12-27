Как часто корпоратив заканчивается сексом и можно ли спать с коллегами: мнение сексолога
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Конец декабря — пора новогодних корпоративов, которые порой идут по совсем неожиданному сценарию. Согласно службе исследований платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru почти каждый третий россиянин жаловался на то, что вечеринка с коллегами шла не по плану. В неформальной обстановке люди раскрепощаются и порой даже слишком, что приводит к нежелательным последствиям. Например, к сексу с тем, кем не следовало бы сближаться. Портал «Страсти» пообщался с Лилией Гариповой, сексологом, психотерапевтом, членом Международной Ассоциации сексологов, автором книги «Анатомия женственности», и узнал, можно ли доходить до полового акта на мероприятии.
По словам эксперта, люди проводят на работе 90% времени, поэтому отношения часто завязываются там же. Соответственно, на корпоративе появляется возможность поближе узнать друг друга в неформальной обстановке и возможно начать отношения.
Говорю из своего опыта работы психологом, так часто происходит. На корпоративных вечеринках встречаются коллеги, работающие в разных отделах, и они могут взглянуть друг на друга в неформальной обстановке и пообщаться, будучи одетыми в красивые наряды под небольшим количеством алкоголя. Это может спровоцировать то, что люди не могли себе позволить, например, стеснялись или просто не знали друг друга. Поэтому часть случаев сексуальной близости на корпоративах заканчивается отношениями, и это здоровое развитие событий.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Рассмотрим случаи, когда секс становится нежелательным продолжением корпоратива. Чаще всего этому предшествует сильное эмоциональное напряжение сотрудника, которое требует разрядки. Например, чувство одиночества, собственной незначимости или высокая тревожность. В большинстве ситуаций это не физическая потребность в сексе. Лучше заранее отследить свое эмоциональное состояние, чтобы вывести его на осознаваемый уровень и подобрать другие способы заботы о себе, вместо нежелательного секса или драки.
Быть или не быть сексу после корпоратива?
Сексолог отметила, что для начала стоит определить свои желания. Если вы настроены классно провести время, развлечься и готовы вкусить все радости внезапного свидания, то не стоит себе отказывать. Отбросьте в сторону мысли о том, что «хорошие девочки так не поступают» или «это неприлично» и просто наслаждайтесь происходящим.
Обязательные условия, если вы соглашаетесь:
• взаимное доверие;
• вы чувствуете себя в безопасности;
• обсудили с мужчиной контрацепцию и планы.
Также вариант близости после вечеринки возможен, если мужчина очень нравится, и вы видите, что он вам хорошо подходит. Решайтесь, если чувствуете, что не терпится, и страсть обоюдная! Сильная «химия» + общие цели = жгучая страсть. И возможно любовь, на всю жизнь. Мне часто пишут истории, когда после первого секса быстро поженились и много лет счастливы. Главное — реально оценивайте картину происходящего. Основной маркер, помимо вашей страсти, мужчина показывает своими действиями, что вы ему очень нравитесь, и он готов заботиться.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Когда от секса лучше отказаться:
• мужчина хочет, а вы нет;
• вы соглашаетесь только из чувства, что боитесь его потерять;
• мужчина сильно настаивает и ставит условия.