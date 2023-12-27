Как часто корпоратив заканчивается сексом и можно ли спать с коллегами: мнение сексолога

Рассмотрим случаи, когда секс становится нежелательным продолжением корпоратива. Чаще всего этому предшествует сильное эмоциональное напряжение сотрудника, которое требует разрядки. Например, чувство одиночества, собственной незначимости или высокая тревожность. В большинстве ситуаций это не физическая потребность в сексе. Лучше заранее отследить свое эмоциональное состояние, чтобы вывести его на осознаваемый уровень и подобрать другие способы заботы о себе, вместо нежелательного секса или драки.

Быть или не быть сексу после корпоратива?

Сексолог отметила, что для начала стоит определить свои желания. Если вы настроены классно провести время, развлечься и готовы вкусить все радости внезапного свидания, то не стоит себе отказывать. Отбросьте в сторону мысли о том, что «хорошие девочки так не поступают» или «это неприлично» и просто наслаждайтесь происходящим.

Обязательные условия, если вы соглашаетесь:

• взаимное доверие;

• вы чувствуете себя в безопасности;

• обсудили с мужчиной контрацепцию и планы.