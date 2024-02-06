Как быстро набрать вес и не навредить здоровью: советы нутрициолога

Следующим важным моментом при наборе веса является оценка состояния ЖКТ. Необходимо чётко определить, в каком отделе ЖКТ происходит сбой и на что прежде всего нужно обратить внимание. Это можно понять, просто сдав анализ кала или копрограмму.

По копрограмме можно увидеть, что именно недостаточно хорошо усваивается. Например, наличие мышечных волокон означает проблемы с кислотностью в желудке; жиры или жирные кислоты — проблемы с желчным, а если есть крахмал и клетчатка, то это говорит о проблемах с поджелудочной железой.

После того, как будет установлено, в каком именно отделе желудочно-кишечного тракта есть проблемы, именно с ним и нужно будет работать в первую очередь.

Если нарушена кислотность (при повышенном уровне стресса она в большинстве случаев понижена), можно пить воду с лимоном или нефильтрованным яблочным уксусом. Это прекрасное средство для восстановления функций желудочно-кишечного тракта. Обязательно стоит обратить внимание, что использовать нужно не уксусную кислоту 9%, а именно нефильтрованный, натуральный, органический, яблочный уксус.

Следующая важная группа продуктов, которые стоит включать для восстановления функции желудочно-кишечного тракта — это горечи. К ним относятся различные крестоцветные, артишоки, зелень и травы. Например, одуванчик, лопух, горечавка, имбирь и мята. Лучше всего подбирать их индивидуально со специалистом, чтобы не навредить здоровью.

Принципы питания при наборе веса

Следует придерживаться 3-4-х разового питания. Каждая тарелка должна состоять из трех макронутриентов — белков, жиров и углеводов. При этом следует делать акцент на том, что в качестве углеводов в каждой тарелке должны быть крахмалистые овощи. Если при снижении веса нужно включать очень много листовой зелени и не крахмалистых овощей, то в случае с набором веса следует выбирать овощи более калорийные: батат, тыква, свекла, морковь и цукини. Также в случае с набором веса стоит исключать из рациона кофе, так как он стимулирует выброс адреналина, который влияет на блуждающий нерв, о чем упоминалось выше.

Для того, чтобы набирать вес не за счет жировой ткани, а за счет мышц, нужно внимательно следить за уровнем общего белка и знать, нет ли в организме дефицита аминокислот. Если в общем анализе крови уровень общего белка ниже 73 граммов на литр, то необходимо добавить дополнительный источник белка в рацион. Конечно же, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, будет сложно добавить лишний кусок рыбы или яйцо, тогда можно воспользоваться дополнительным источником в виде протеина или коллагена. Это не спортивное питание с различными сахарозаменителями или вкусовыми добавками, речь идет о самых качественных и натуральных видах.