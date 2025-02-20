Как бороться с возрастными изменениями кожи: эффективные методы для пяти типов старения
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Старение — естественный процесс, с которым рано или поздно сталкиваются все. В зависимости от типа старения, первые признаки возрастных процессов проявляются по-разному. На начальных этапах можно продлить молодость кожи, если правильно ухаживать за ней. Подробнее об этом сайту «Страсти» рассказала сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики премиум класса Booster Bar Екатерина Савицкая.
Мелкоморщинистый тип старения
Первым сигналом о старении кожи становится появление мелких морщин. С возрастом она теряет свою плотность, становясь более тонкой и сухой, а ее упругость значительно снижается. Особенно эти изменения заметны у людей с чувствительной светлой кожей и минимальным количеством подкожной жировой клетчатки. Такая трансформация напрямую связана с замедлением производства коллагена и эластина — основных компонентов, обеспечивающих молодость и упругость кожи.
При уходе следует акцентировать внимание на восстановлении утраченного объема и поддержку структуры эпидермиса. Это требует выбора средств, ориентированных на конкретные задачи:
- интенсивное увлажнение — обращайте внимание на наличие в составе мульти-молекулярной гиалуроновой, полиглутаминовой, лактобионовой кислот, аминокислот НУФ (натурального увлажняющего фактора), алоэ;
- липидовосполнение — при выборе кремов и масок ориентируйтесь на средства с церамидами и фосфолипидами лецитина. Экстракт анемаррены (вольюфилин) стимулирует истощенные жировые клетки и восполняет утраченные объемы;
- выработка коллагена — подключайте в уход ретинол, пептиды-стимуляторы коллагена, микроигольчатые патчи;
- защита — используйте антиоксиданты: витамины C и E, глутатион, которые вступают в борьбу с окислительным стрессом и защищают от воздействия внешних факторов.
Эксперт Савицкая призвала обладательниц лица с мелкоморщинистым типом старения отказаться от жестких пилингов и скрабов, потому что они еще сильнее истончают кожу.
Деформационный тип старения
Этому типу старения подвержены люди с плотной кожей. О возрастных процессах сигнализируют потеря упругости тканей, деформация овала лица и обвисание кожи на подбородке и шее, формирование брылей и носогубных складок, часто сопровождается отеками.
Уход должен включать:
- лимфодренажный массаж — стимулирует кровообращения, снижает отечность и восстанавливает упругость кожи. Этот массаж можно выполнять как в домашних условиях, так и в кабинете специалиста;
- лимфодренажные средства — регулярное использование тонеров и сывороток с лимфодренажным эффектом помогает уменьшить отечность, улучшить микроциркуляцию и предотвратить купероз;
- антигравитационные компоненты — выбирайте косметику с лифтинг-эффектом. В ее составе может быть экстракт центеллы азиатской, кофеин, аденозин и пептиды, которые эффективно подтягивают кожу;
- деликатное отшелушивание — используйте энзимные пудры без абразивных частиц (2-3 раза в неделю) или очищающие средства с PHA-кислотами (например, пенка с 5% лактобионовой кислотой), чтобы поддерживать свежий и здоровый вид;
- лимфодренажные упражнения - уделите 5-7 минут легкой зарядке по утрам, это усилит лимфоотток и позволит избежать застоя лимфы.
Не используйте тяжелые питательные кремы, которые усугубляют обвисание и могут закупоривать поры. Также избегайте агрессивных скрабов.
Мышечный тип старения
Этот тип старения зачастую проявляется у людей с ярко выраженной мимикой и плотной кожей. Заломы на лице образуются в тех областях, где мышцы активно работают: лоб, уголки глаз и носогубные складки. При этом контур лица и упругость кожи сохраняются на более длительный срок.
Для эффективного ухода выбирайте следующие средства:
- компоненты для расслабления мышц — пептиды, такие как аргирелин, ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и другие, которые помогают отложить появление мимических морщин;
- продукты с интенсивным увлажнением — дефицит влаги усугубляет образование морщин. Помимо привычных алоэ и гиалуроновой кислоты используйте средства с новыми увлажняющими компонентами, такими как полиглутаминовая кислота, лактобионовая кислота и эктоин;
- солнцезащита — важно ежедневно использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, так как ультрафиолет способствует ускоренному образованию морщин;
- массажные техники — выбирайте методы, способствующие расслаблению напряженных мимических мышц, таких как жевательные, КСМ и платизма.
Также важно минимизировать воздействие стресса и излишнюю мимическую активность. Постарайтесь меньше морщить лоб, часто моргать или строить гримасы.
Усталый тип старения
Если лицо выглядит усталым, кожа теряет свой здоровый цвет, носогубные складки становятся более выраженными, а уголки губ и глаз опускаются, это может быть связано с особенностями типа старения. Но с недостатком сна, хроническим стрессом и нарушениями циркуляции крови эти признаки усиливаются.
Правильный уход должен быть направлен на решение следующих задач:
- восстановление сияния кожи — антиоксиданты и витамины, такие как глутатион, арбутин, витамин C, ниацинамид и феруловая кислота, помогут вернуть лицу свежий и здоровый вид;
- укрепление капилляров и борьба с отеками — для этого подходят лимфотоники: тонеры и сыворотки с лимфодренажным эффектом. В их составе ищите экстракты конского каштана, иглицы, арники, а также гесперидин, кофеин и троксерутин в ниосомах;
- стимуляция выработки коллагена — кремы и сыворотки с пептидами и ретинолом помогут улучшить структуру кожи;
- уменьшение отеков — ежедневный массаж лица и использование микроигольчатых патчей снимут отечность и придадут свежесть внешнему виду;
- мягкое отшелушивание — 1-2 раза в неделю используйте нежные энзимные пудры или PHA кислоты (лактобионовая, глюконолактон). Это улучшит тон кожи, усилит ее светоотражающие свойства и вернет сияние.
Не используйте агрессивные отшелушивающие средства, которые могут повредить защитный барьер кожи. Также не стоит забывать об интенсивном уходе с сыворотками.
Комбинированный тип старения
Деформационно-усталый тип старения, характерный для жителей России, сочетает несколько типов старения — мелкие морщины в области глаз и обвисание кожи в нижней части лица. Эти признаки становятся заметными обычно после 40 лет.
Особенности ухода:
- комплексный уход — выбирайте средства с активными компонентами, которые решают сразу несколько проблем. К ним можно отнести пептиды, ниацинамид и лактобионовую кислоту, которые помогут бороться с признаками старения;
- лимфодренажные техники — в сочетании с продуктами, направленными на борьбу с отеками, такие техники помогут вернуть здоровый внешний вид;
- базовый уход — основа ухода заключается в правильно подобранной ежедневной и специальной косметике, которая поддерживает основные ресурсы кожи, отвечающие за молодость и красоту и способна учитывать конкретные проблемы, такие как розацеа, купероз или пигментация.
Многие совершают ошибку, когда фокусируются на отдельных проблемах без должного внимания к базовому уходу. В итоге страдает эффективность и конечный результат.
«Все типы старения кожи лица имеют свои характерные признаки, и для каждого из них необходим индивидуальный подход. Чтобы замедлить процессы старения и поддерживать эпидермис в здоровом и молодом состоянии, важно регулярно увлажнять кожу, поддерживать коллагеновый каркас, микробиом и барьерные функции, не забывать о защите от ультрафиолетового излучения и вредных факторов окружающей среды. Также важно проходить косметологические процедуры по мере необходимости. Ключевую роль играет внимательность к состоянию вашей кожи и своевременная коррекция ухода в зависимости от её потребностей»
Екатерина Савицкая
Сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики премиум класса Booster Bar