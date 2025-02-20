Как бороться с возрастными изменениями кожи: эффективные методы для пяти типов старения

Первым сигналом о старении кожи становится появление мелких морщин. С возрастом она теряет свою плотность, становясь более тонкой и сухой, а ее упругость значительно снижается. Особенно эти изменения заметны у людей с чувствительной светлой кожей и минимальным количеством подкожной жировой клетчатки. Такая трансформация напрямую связана с замедлением производства коллагена и эластина — основных компонентов, обеспечивающих молодость и упругость кожи.

При уходе следует акцентировать внимание на восстановлении утраченного объема и поддержку структуры эпидермиса. Это требует выбора средств, ориентированных на конкретные задачи:

интенсивное увлажнение — обращайте внимание на наличие в составе мульти-молекулярной гиалуроновой, полиглутаминовой, лактобионовой кислот, аминокислот НУФ (натурального увлажняющего фактора), алоэ;

липидовосполнение — при выборе кремов и масок ориентируйтесь на средства с церамидами и фосфолипидами лецитина. Экстракт анемаррены (вольюфилин) стимулирует истощенные жировые клетки и восполняет утраченные объемы;

выработка коллагена — подключайте в уход ретинол, пептиды-стимуляторы коллагена, микроигольчатые патчи;

защита — используйте антиоксиданты: витамины C и E, глутатион, которые вступают в борьбу с окислительным стрессом и защищают от воздействия внешних факторов.

Эксперт Савицкая призвала обладательниц лица с мелкоморщинистым типом старения отказаться от жестких пилингов и скрабов, потому что они еще сильнее истончают кожу.

Деформационный тип старения