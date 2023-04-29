Извращение или новые грани секса: как рассказать партнеру о своих фетишах
Сексуальный фетишизм – довольно распространенное явление, насчитывающее сотни различных видов. Человек - удивительное создание, склонное наделять предметы теми качествами, которые изначально им не принадлежали. И все это возможно благодаря воображению. Разных людей могут возбуждать в постели совершенно, казалось бы, безумные на первый взгляд вещи. Но что делать, если вы обнаружили у себя необычные наклонности и нужно ли о них рассказывать своему партнеру?
В переводе с французского языка слово «фетиш» означает «талисман». Раньше такое определение имело религиозный подтекст. Его использовали для обозначения людей, которые поклонялись разным вещам, наделяя их божественными качествами.
«Многие женщины годами практикуют осознанность и фетишизм как часть подготовки к сексу и даже не подозревают, что это так называется. Раздеться, промасливая все тело от кончиков пальцев рук до кончиков палец ног, принять ванну, коснуться шипа розы, насладиться холодным латексные материалом тех самых ботфорт…»
Нана Воздух
Телесный терапевт, сертифицированный преподаватель йоги и ведущая женских практик
Эксперт отметила, что секс эмоционален, поэтому делает партнеров весьма уязвимыми во время процесса. Многие специалисты придерживаются следующего мнения: получать удовольствие и быть его источником - вот в чем суть хорошего секса. Если у вас есть то, что доставляет вам эмоциональное или физическое наслаждение, это совершенно нормально. Главное, принять это и не пытаться бороться с желанием.
Но как сообщить партнеру о своих фетишах? Очень важно побороть вину и стыд, которые, к слову, являются совершенно разными чувствами. Первое возникает, когда вы ощущаете себя плохо от того, что совершили. Это болезненное чувство, но полезное, так как побуждает хотеть признаться в содеянном или исправить это. А вот стыд говорит о том, что вы являетесь плохим. И как раз этой идентификации лучше не допускать.
Наличие фетиша не делает человека неправильным, и этого не стоит стыдиться. Соберитесь с мыслями и проведите с партнером честный разговор. Многими учеными доказано - сексуальный эгоизм, как правило, более эротичен, чем сексуальная щедрость. Поэтому все страхи проявиться перед партнером рисует только мозг. Возможно, ваша фантазия отзовется у партнера возбуждающими чувствами.
Но если партнер откажется принимать ваши наклонности, то этот ответ тоже нужно уметь принимать. Нет – значит, нет. Здесь важно избегать чувства обиды. Когда взрослый проявляет себя как обидчивый ребенок, который не выдерживает этот мир и ставит рамки - это провоцирует только неврозы. На «нет» нужно учиться не обижаться и попытаться понять человека. Вполне возможно, что со временем постепенно вы все-таки вернетесь к этому разговору, и тогда ответ будет совсем другим.
«Эмпатия и искреннее любопытство - первый ключ к откровенному разговору и выстраивание добрых близких отношений двух взрослых это второй ключ к откровенному диалогу о фетишизме».
Нана Воздух
Телесный терапевт, сертифицированный преподаватель йоги и ведущая женских практик