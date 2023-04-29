Извращение или новые грани секса: как рассказать партнеру о своих фетишах

Эксперт отметила, что секс эмоционален, поэтому делает партнеров весьма уязвимыми во время процесса. Многие специалисты придерживаются следующего мнения: получать удовольствие и быть его источником - вот в чем суть хорошего секса. Если у вас есть то, что доставляет вам эмоциональное или физическое наслаждение, это совершенно нормально. Главное, принять это и не пытаться бороться с желанием.

Но как сообщить партнеру о своих фетишах? Очень важно побороть вину и стыд, которые, к слову, являются совершенно разными чувствами. Первое возникает, когда вы ощущаете себя плохо от того, что совершили. Это болезненное чувство, но полезное, так как побуждает хотеть признаться в содеянном или исправить это. А вот стыд говорит о том, что вы являетесь плохим. И как раз этой идентификации лучше не допускать.

Наличие фетиша не делает человека неправильным , и этого не стоит стыдиться. Соберитесь с мыслями и проведите с партнером честный разговор. Многими учеными доказано - сексуальный эгоизм, как правило, более эротичен, чем сексуальная щедрость. Поэтому все страхи проявиться перед партнером рисует только мозг. Возможно, ваша фантазия отзовется у партнера возбуждающими чувствами.

Но если партнер откажется принимать ваши наклонности, то этот ответ тоже нужно уметь принимать. Нет – значит, нет. Здесь важно избегать чувства обиды. Когда взрослый проявляет себя как обидчивый ребенок, который не выдерживает этот мир и ставит рамки - это провоцирует только неврозы. На «нет» нужно учиться не обижаться и попытаться понять человека. Вполне возможно, что со временем постепенно вы все-таки вернетесь к этому разговору, и тогда ответ будет совсем другим.