Изучавший мышление маньяков ветеран угрозыска назвал категорию преступников, которых сложнее поймать

Ветеран уголовного розыска Дмитрий Миронов рассказал о двух категориях маньяков и поделился, каких преступников поймать сложнее. Подробности он привел в интервью порталу «Страсти».

«С давних пор ФБР, скажем так, проводит категоризацию, по крайней мере, на два стержневых типа: это организованный преступник, серийный убийца, серийный насильник и дезорганизованный. К первой категории относятся люди с высоким интеллектом», - сообщил он.

На уточняющий вопрос, сложнее ли их поймать, собеседник ответил: «Безусловно, они имеют семьи, они очень тщательно продумывают каждое свое действие, дабы избежать поимки, это те, кто подходят в этом смысле с серьезным расчетом, с точки зрения охотника. А дезорганизованный тип – это, наоборот, скорее люди, которые срываются под воздействием внутреннего импульса».

Что касается второго типа преступников, то таких может спровоцировать любая вещь: например, одетое в тот день красное платье. Будь женщина в зеленом, преступления могло не случиться.

«Таких, как правило, быстро ловят. Потому что такой вот дезорганизованный тип. Само слово «дезорганизованный» уже говорит само за себя. Он оставляет улики, потому что не планировал этого сделать здесь и сейчас», - добавил Миронов.

Примечательно, но близкие люди могут не догадываться о темной стороне серийных убийц и насильников. В семье он зачастую не является агрессором: не унижает и не бьет. Но и на жертвах он не срывается – здесь работает другое.

«Понимаете, говорить о срыве не совсем корректно, у каждого свой внутренний мир, у каждого своя сексуальность, все то, о чем мы говорим – это элемент сексуальности… Даже, может быть, без следов сексуального насилия, полового акта с жертвами, но так или иначе в базе лежит поглощение одного начало другим. Например, мужское поглощает женское», - объяснил специалист.

По его словам, такие люди любят своих детей, но без убийств они не могут жить.

«У него есть своя тайная, привлекательная жизнь, жизнь охотника, в котором много шоу, в конце концов он понял, чего он хочет и как хочет. Это все становится наркотиком, сильнейшим, мощнейшим, который меняет личность, человек изменяется», - сказал Миронов.

Подробнее о том, можно ли вычислить маньяка в кафе или метро, а также о просьбе дизайнера Донателлы Версаче к Миронову читайте в нашем материале.