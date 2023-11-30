«Изменой он поднимает либидо»: психолог объяснила, почему Джигурда изменяет жене и не уходит из семьи

Осенью текущего года семья Никиты Джигурды обсуждалась во всех светских СМИ. Дело в том, что фигуристка Марина Анисина вновь поймала его на измене. И подобное происходит в паре не в первый раз. Почему актер постоянно наступает на одни и те же грабли, а жена его постоянно прощает, порталу «Страсти» рассказала психолог, эксперт по межличностным отношениям Инна Рейнер.

Для начала попробуем понять, почему Никита регулярно изменяет, но не уходит из семьи. По мнению эксперта, на самом деле ему не нужны другие женщины, ему нужно привлечь к себе внимание. Джигурда сам по себе человек эпатажный, фактурный, даже фриковатый. Но за всем этим кроются внутренняя пустота, неуверенность, эмоциональные проблемы.