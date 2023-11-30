«Изменой он поднимает либидо»: психолог объяснила, почему Джигурда изменяет жене и не уходит из семьи
Психолог Рейнер: Джигурда изменяет из-за низкого либидо и психологических травм.
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Осенью текущего года семья Никиты Джигурды обсуждалась во всех светских СМИ. Дело в том, что фигуристка Марина Анисина вновь поймала его на измене. И подобное происходит в паре не в первый раз. Почему актер постоянно наступает на одни и те же грабли, а жена его постоянно прощает, порталу «Страсти» рассказала психолог, эксперт по межличностным отношениям Инна Рейнер.
Для начала попробуем понять, почему Никита регулярно изменяет, но не уходит из семьи. По мнению эксперта, на самом деле ему не нужны другие женщины, ему нужно привлечь к себе внимание. Джигурда сам по себе человек эпатажный, фактурный, даже фриковатый. Но за всем этим кроются внутренняя пустота, неуверенность, эмоциональные проблемы.
Внутри каждого из нас присутствуют три субличности: внутренний взрослый, внутренний родитель и внутренний ребенок. Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что Джигурда – психологически травмированный ребенок, застрявший в детском возрасте (в моменте получения психологической травмы). Скорее всего, родители не уделяли ему необходимого внимания, воспитывали очень строго.
Инна Рейнер
Психолог, эксперт по межличностным отношениям
По словам психолога, такие люди ведут себя как в детстве – всячески пытаются обратить на себя внимание значимого взрослого: крутятся под ногами, совершают какие-то нелицеприятные действия, как бы говоря: «Обратите на меня внимание!». Вырастая, они остаются в том же сценарии. Измена тут выступает именно инструментом привлечения внимания, попыткой вызвать в жене какие-то эмоции.
Почему такое поведение прощает Марина? Эта пара – отражение друг друга. Когда женщина прощает измены супруга на постоянной основе, то это значит, что подобный расклад ее устраивает. Предположу, что эти двое гуляют по треугольнику Карпмана. Этот треугольник еще называют драматическим. Каждый из супругов поочередно отыгрывает роли спасателя, жертвы и преследователя. Это стопроцентно созависимые отношения, где каждый из партнеров имеет набор психологических проблем.
Инна Рейнер
Психолог, эксперт по межличностным отношениям
Инна Рейнер проанализировала историю отношений Никиты Джигурды и Марины Анисиной и пришла к выводу, что оба супруга нуждаются в периодических эмоциональных встрясках. Чтобы пара развивалась, нужны кризисы. И данный артист эти кризисы таким образом создает. Ему не интересна другая, ему интересен тот факт, что жена узнает об измене, с нее слетает налет эдакой «правильности», и она показывает истинные эмоции.
«Возможно и снижение у Никиты сексуального влечения, и изменой он поднимает свое либидо. Таким образом, страсти в семье начинают кипеть, отношения как бы обновляются», - подчеркнула психолог.