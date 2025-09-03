Избегают на светских мероприятиях? Как в шоу-бизнесе относятся к модели Виктории Боне

Летом 2025 года между Авророй Кибой и Викторией Боней произошел скандал. Невесте Григория Лепса не понравились слова модели о долгах ее семьи, именно поэтому она публично раскритиковала Викторию, осудив связь с влиятельными мужчинами. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов объяснил скандал знаменитостей конкуренцией и заявил, что у Бони нет проблем с репутацией — к модели хорошо относятся в шоу-бизнесе.

«Две девочки — конкурентки. Что одна светская львица, что другая. Виктория является рукопожатной, и ее никто не избегает на светских мероприятиях. К Боне хорошо относятся, у нее хорошая репутация», — высказался Дворцов.

Виктория Боня с дочкой проживает за рубежом. Несмотря на это, модель часто прилетает в Россию на мероприятия и заработки. По словам продюсера, знаменитость востребована у заказчиков: у нее есть как корпоративы, так и рекламные контракты.

«Корпоративы у нее есть, но что по цене — не знаю. Известно лишь то, что сильно ценники не гнет. Она пользуется спросом в России, несмотря на жизнь за рубежом. К ней хорошо идут рекламодатели», — резюмировал Сергей.