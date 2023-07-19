Ишемический инсульт и гангрена: чем опасен атеросклероз, диагностированный актрисе Васильевой

Врач-невролог Сергей Оськин рассказал, чем опасен атеросклероз, который диагностировали актрисе Татьяне Васильевой. Специалист Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».

Напомним, что несколько дней назад популярная артистка попала в больницу. По сообщениям СМИ, врачи диагностировали ей атеросклероз. Мы поинтересовались у невролога, чем опасно это состояние и как не допустить госпитализации.

По словам Оськина, атеросклеротическое поражение артерий можно условно разделить на две формы – атеросклероз нестенозирующий и стенозирующий, при которых могут появиться атеросклеротические бляшки. Это образования на стенках сосудов, состоящие из смеси жиров (в первую очередь холестерина) и кальция. Как следствие, образуются тромбы и множество осложнений.