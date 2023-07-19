Ишемический инсульт и гангрена: чем опасен атеросклероз, диагностированный актрисе Васильевой
Невролог Оськин рассказал, чем опасен атеросклероз, диагностированный актрисе Васильевой.
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Врач-невролог Сергей Оськин рассказал, чем опасен атеросклероз, который диагностировали актрисе Татьяне Васильевой. Специалист Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».
Напомним, что несколько дней назад популярная артистка попала в больницу. По сообщениям СМИ, врачи диагностировали ей атеросклероз. Мы поинтересовались у невролога, чем опасно это состояние и как не допустить госпитализации.
По словам Оськина, атеросклеротическое поражение артерий можно условно разделить на две формы – атеросклероз нестенозирующий и стенозирующий, при которых могут появиться атеросклеротические бляшки. Это образования на стенках сосудов, состоящие из смеси жиров (в первую очередь холестерина) и кальция. Как следствие, образуются тромбы и множество осложнений.
«Опасно не само наличие атеросклероза, который в течение первых десятилетий от начала своего развития практически не приводит к смерти и инвалидности, а наличие осложнений, таких как: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, опасные аритмии – фибрилляция и трепетание предсердий, атриовентриулярные блокады, транзиторные ишемические атаки и инсульт, стенозирующий атеросклероз с синдромом сосудистой перемежающейся хромоты (болезненное состояние, возникающее в одной или обеих ногах, чаще всего в области икроножных мышц. Боль ощущается во время ходьбы и уменьшается в состоянии покоя. Обычно ее вызывает нарушение артериального кровообращения) и гангрена нижних конечностей».
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Многих интересует вопрос, с чего начинается подобное заболевание. Специалист говорит, что к развитию атеросклероза приводят: генетическая предрасположенность, образ жизни, связанный с малой подвижностью, чрезмерное употребление алкоголя, наличие эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет и гипотиреоз, а также курение.
Сергей Оськин рассказал, как не допустить ухудшения состояния и не попасть в больницу. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, не забывать о движении, правильно питаться, не курить, проходить профилактический скрининг заболеваний – как правило, не чаще 1 раза в год. Это позволяет значительно снизить вероятность развития атеросклероза.
«Важно понимать, что артерия – это не простая водопроводная труба, которую можно прочистить и избежать атеросклеротического поражения. Поэтому, модные нынче капельницы, которые лечат заболевание – стопроцентный миф».
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора