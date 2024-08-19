Ишемическая атака, коматозное состояние и нарушение ритма сердца: чем опасны энергетики для подростков
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В современном мире часто можно услышать о «чудесных» напитках, которые дают ощущения легкости, бодрости и прилив сил. Энергетические напитки или «энергетики» представляют собой безалкогольную или слабоалкогольную смесь, которая предназначена для стимулирования нервной системы человека, повышать его работоспособность и устранять вялость и сонливость. Часто их употребляют подростки, которые проявляют повышенный интерес ко всему новому, запрещенному и неиспробованному. Портал «Страсти» узнал у невролога Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Хотченковой, чем может быть опасна любовь к этим напиткам.
По словам врача, энергетики способны нанести непоправимый вред организму, особенно если его употребляют подростки.
В подростковый период у детей происходят естественные физиологические и психологические перестройки организма, в этом возрасте часто возникают такие неврологические нарушения как расстройство сна, генерализованные тревожные расстройства, возрастные аритмии, вегетососудистая дистония.
Наталья Хотченкова
Невролог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Основном компонентом «энергетика» является кофеин, доза которого в одной банке «энергетика» опасна для здоровья подростков.
Употребление энергетических напитков детьми приводит к чрезмерной стимуляции нервной системы: возникает раздражительность, беспокойство, нарушение сна, панические атаки, аффективные расстройства, тремор к конечностях, головные боли. Передозировка кофеином также гиперстимулирует и сердечно-сосудистую систему организма: вызывает резкий скачок АД, ЧСС, нарушение ритма сердца. Все это может привести к развитию транзиторной ишемической атаке (инсультоподобное состояние).
Также чрезмерное употребление энергетиков может привести к интоксикации головного мозга, в результате чего возможно коматозное состояние (угнетение сознания, нарушение ритма сердца, нарушение дыхания и т.д.), может спровоцировать развитие судорожного приступа, если есть предрасположенность к этому.
Наталья Хотченкова
Невролог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Врач отметила, что в действительности, для того, чтобы решить проблему «нехватки энергии», достаточно выстроить нормальный режим труда и отдыха, соблюдать режим сна, питания и достаточную физическую нагрузку.