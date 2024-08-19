Ишемическая атака, коматозное состояние и нарушение ритма сердца: чем опасны энергетики для подростков

В современном мире часто можно услышать о «чудесных» напитках, которые дают ощущения легкости, бодрости и прилив сил. Энергетические напитки или «энергетики» представляют собой безалкогольную или слабоалкогольную смесь, которая предназначена для стимулирования нервной системы человека, повышать его работоспособность и устранять вялость и сонливость. Часто их употребляют подростки, которые проявляют повышенный интерес ко всему новому, запрещенному и неиспробованному. Портал «Страсти» узнал у невролога Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Хотченковой, чем может быть опасна любовь к этим напиткам.

По словам врача, энергетики способны нанести непоправимый вред организму, особенно если его употребляют подростки.